Konstruktör kommande behov
Företagspresentation Konstruktör till uppdrag i Mönsterås Är du en kreativ och tekniskt kunnig konstruktör som vill arbeta nära produktionen och bidra med smarta lösningar på verkliga utmaningar? Vi söker nu en engagerad konstruktör till vår kund i Mönsterås.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Är du en kreativ och tekniskt kunnig konstruktör som vill arbeta nära produktionen och bidra i företagets tekniska utveckling? Om rollen Som konstruktör blir du en viktig del i utvecklingskedjan, från idé och koncept till färdig produkt. Du arbetar både med nyutveckling och anpassning av befintliga lösningar, i nära samarbete med produktion, kollegor och kunder. Rollen är varierad och social, där din förmåga att kombinera teknik, kommunikation och kreativitet kommer till sin rätt. Du får arbeta i en miljö där beslutsvägarna är korta och där det är lätt att påverka och driva utveckling framåt. Arbetsuppgifter
• Skapa och utveckla konstruktioner i 3D-CAD, främst SolidWorks men även AutoCAD
• Ta fram ritningar, stycklistor och tillverkningsunderlag
• Utveckla lösningar i plåt och stålkonstruktioner, inklusive svetsade strukturer
• Göra enklare beräkningar för hållfasthet och bedöma materialval
• Anpassa standard- och speciallösningar utifrån kundkrav och tekniska behov
• Ge teknisk support till produktionen och samarbeta med flera funktioner i organisationen
• Delta i kundmöten tillsammans med sälj för att guida och ge teknisk input
Resor förekommer i mindre omfattning, främst planerade dagsturer inom Sverige samt enstaka besök i Norge eller Danmark.
Din profil Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse, är kommunikativ och trivs i en social roll med många kontaktytor. Du gillar problemlösning, är noggrann och vill bidra till långsiktiga hållbara lösningar. För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Högskole- eller YH-utbildning inom maskinteknik, industriell design eller motsvarande
• eller relevant erfarenhet från tekniska miljöer såsom plåt, svets eller konstruktion
• Erfarenhet från konstruktion inom tillverkningsindustrin eller fordonsbranschen
• Goda kunskaper i CAD-verktyg (3D-modellering och ritningshantering)
• Förståelse för produktion och praktiskt verkstadsarbete
• Grundläggande kunskap inom hydraulik, pneumatik eller ventilation
• God kommunikativ förmåga och förmåga att samarbeta med olika funktioner
• B-körkort
Meriterande:
• Vana att arbeta i mindre eller medelstora företag med breda roller och snabba beslutsvägar
• Kännedom om branschregler och standarder för industriella konstruktioner
