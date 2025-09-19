Konstruktör inom området vapensystem
BAE Systems Hägglunds AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik
2025-09-19
Är du en lösningsorienterad person som vill arbeta med ett unikt konstruktörsjobb? Lockas du av ett jobb där du får utlopp för din kreativitet? Ta chansen att bli en del av BAE System Hägglunds spännande resa.
Din framtida utmaning
Vi söker nu en erfaren konstruktör till enheten Armament and Fire Control Systems. Enheten består av 13 erfarna medarbetare och ett antal konsulter.
Som konstruktör inom just vapensystem får du ett fritt och självständigt arbete med stor möjlighet att uttrycka din kreativitet i designen. Du får också chansen att utvecklas till expert inom området och du kommer att få det stöd du behöver för att lyckas!
Ditt huvudsakliga arbetsområde kommer att vara inom området vapen- och ammunitionssystem till plattformarna CV90 och bandvagn. Du kommer vara en viktig del när det gäller utvecklingen och designen av nya system men även i modifieringen av våra befintliga system. En stor del av arbetet kommer ske i 3D CAD-programmet Catia v5.
I rollen ingår det också att genomföra intressanta analyser och kontroller samt delta i provnings och verifieringsprocesser.
Utvecklingen av våra fordon sker alltid i nära samarbete med kund. I arbetet ingår därför också att anpassa systemen så de uppfyller så väl våra kunders krav som våra interna.
Dina kontaktytor i rollen kommer vara många. Med din specialistkunskap kommer du stötta systemavdelningen i arbetet med att ta fram konceptuell design och när systemen ska monteras kommer du vara på plats i produktionen och/eller hos kund.
Rapportering sker till enhetschef. Det dagliga arbetet sker projektform så i dessa arbeten kommer du rapportera till teamledare eller delprojektledare.
Den du är
Vi söker dig som har en kreativ ådra och ett intresse och en vilja av att bli expert inom området.
Vi tror att du är utbildad maskiningenjör eller har motsvarande praktisk erfarenhet. Meriterande är några års erfarenhet av mekaniskt konstruktionsarbete, men vi välkomnar också dig som är nyutexaminerad, om du har den rätta motivationen och det rätta handlaget.
Vi tror att du är utbildad maskiningenjör eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har även några års erfarenhet av mekaniskt konstruktionsarbete. Bakgrund inom det militära ses som meriterande.
Du har goda kunskaper i 3D CAD.
God svenska och engelska i tal och i skrift är ett krav.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du ha kul på jobbet och ingen dag kommer vara den andra lik! Du kommer att vara få vara med när en idé utvecklas till en färdigt produkt. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till:
Daniel Kling Norberg, avdelningschef Armament and Fire Control System 0660 - 87 704
Mathilda Nedelius, Rekryterare, 070-2072332
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Sista ansökningsdag 3e november. men vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
