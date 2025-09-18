Konstruktör åt tillverkningsindustri
2025-09-18
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
Är du redo för en ny utmaning?
Vi på Predire Industries AB söker nu en medarbetare för att komplettera vårt team under ett kommande projekt och i satsning på framtiden.
Du som skulle passa i denna tjänst, är personligt driven, flexibel, lösningsorienterad och uppfinningsrik. Du ska ha erfarenhet att konstruera och designa för tillverkningsindustri, allra helst i Catia V5 eller liknande CAD-program.
Tjänsten innefattar flera olika typer utav arbetsuppgifter som kombineras både mellan kontorsarbete och i produktion/verkstad.
Vi på Predire Industrier producerar Transportfixturer, Stålemballage, Tank och Vakuumkärl, Vi har även maskinbearbetning med svarvning, pressning, fräsning, samt komplett montering. Utöver detta så tillverkar vi även induviduella stålkonstruktioner med eventuella specialmått eller önskemål för bästa möjliga resultat.
Alla projekt, små som stora är välkomna hos oss.
Tjänsten är heltid, dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: lina.rundgren@predire.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Predire Industries AB
(org.nr 556549-0405)
294 39 SÖLVESBORG Jobbnummer
9515808