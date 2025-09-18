Konstruktör åt tillverkningsindustri

Predire Industries AB / Maskiningenjörsjobb / Sölvesborg
2025-09-18


Är du redo för en ny utmaning?
Vi på Predire Industries AB söker nu en medarbetare för att komplettera vårt team under ett kommande projekt och i satsning på framtiden.
Du som skulle passa i denna tjänst, är personligt driven, flexibel, lösningsorienterad och uppfinningsrik. Du ska ha erfarenhet att konstruera och designa för tillverkningsindustri, allra helst i Catia V5 eller liknande CAD-program.
Tjänsten innefattar flera olika typer utav arbetsuppgifter som kombineras både mellan kontorsarbete och i produktion/verkstad.
Vi på Predire Industrier producerar Transportfixturer, Stålemballage, Tank och Vakuumkärl, Vi har även maskinbearbetning med svarvning, pressning, fräsning, samt komplett montering. Utöver detta så tillverkar vi även induviduella stålkonstruktioner med eventuella specialmått eller önskemål för bästa möjliga resultat.
Alla projekt, små som stora är välkomna hos oss.
Tjänsten är heltid, dagtid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: lina.rundgren@predire.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Predire Industries AB (org.nr 556549-0405)
Svetsarevägen 5 (visa karta)
294 39  SÖLVESBORG

Jobbnummer
9515808

