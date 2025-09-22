Konstruktör - Certex - Varberg
CERTEX Svenska AB är Sveriges ledande leverantör av lösningar inom lyftredskap, stållinor och service. I vilka former lyft än förekommer inom industrin, energisektorn, hamnar, kärnkraft, byggarbetsplatser, gruvor eller offshore, så har vi på CERTEX produkterna och tjänsterna som gör det möjligt.
Vi arbetar inom alla branscher och tar fram lyftlösningar för alla behov.
För att kunna matcha de mest komplicerade lyft har vi i Varberg en affärsenhet där alla typer av lyftredskap konstrueras, testas och certifieras. Produkterna skräddarsys oftast helt efter våra kunders önskemål. www.certex.se
Konstruktör till CERTEX Specialprodukter - Varberg
Vill du vara med och utveckla smarta, skräddarsydda lösningar som gör skillnad för hela industrin? På CERTEX Specialprodukter får du chansen att ta dig an tekniska utmaningar, vara nära kunderna och bidra till lösningar som verkligen används - i allt från byggarbetsplatser och hamnar till energisektorn och offshore.
Vi är en del av CERTEX Svenska AB, marknadsledande inom lyftredskap, stållinor och service. Hos oss kombineras stark teknisk kompetens med en entreprenöriell anda - och vi söker nu en konstruktör som vill växa tillsammans med oss.
Rollen
Som konstruktör hos oss får du en nyckelroll i utvecklingen av kundunika lyftlösningar. Eftersom standardprodukter sällan räcker, behöver vi ditt driv och din kreativitet för att ta fram konstruktioner som möter helt specifika behov.
Du kommer bland annat att:
• Utveckla och konstruera kundanpassade lösningar för lyft
• Skapa tillverkningsunderlag och tekniska filer
• Göra hållfasthetsberäkningar och säkerställa att normer och standarder följs
• Kvalitetssäkra både produkter och dokumentation
• Ta fram manualer och bruksanvisningar
• Delta i kundmöten som teknisk expert
Här får du möjlighet att arbeta i projekt som varierar stort i både storlek och komplexitet - vilket gör att ingen dag blir den andra lik.
Vem vi söker
Vi tror att du är en konstruktör som trivs med att växla mellan detaljerat ingenjörsarbete och kreativa problemlösningar. Du är nyfiken, noggrann och gillar att samarbeta - både med kollegor och kunder.
Vi vill gärna att du har:
• Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Goda kunskaper i CAD (gärna Autodesk Inventor)
• Några års erfarenhet inom konstruktion/produktutveckling
• Erfarenhet av CE-märkning
• Strukturerat och metodiskt arbetssätt
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
Vad vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en plats i ett engagerat team där teknik, kreativitet och samarbete går hand i hand.
• Tekniska utmaningar: Varierande projekt där du får använda och utveckla din kompetens.
• Utveckling & ansvar: Möjlighet att växa inom bolaget, vidareutbilda dig och ta stort eget ansvar.
• Bra arbetsmiljö: Vi satsar på balans mellan arbete och fritid, och erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag.
Praktiskt
• Start: Omgående, enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, inleds med provanställning
• Placering: Varberg (alternativt annan ort)
