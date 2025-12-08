Konstruktionschef till Lindab Byggpartner
Lindab Byggpartner AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2025-12-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindab Byggpartner AB i Luleå
, Piteå
, Jönköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
Brinner du för att leda människor och utveckla teknik som gör verklig skillnad? Har du byggnadsteknisk erfarenhet och vill vara med och lyfta ett redan skickligt konstruktionsteam till nästa nivå? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Om Lindab
Vi är en ledande aktör inom tillverkning och försäljning av systemlösningar och byggkomponenter för byggbranschen. I över 60 år har vi jobbat för ett förenklat och hållbart byggande. Vårt ursprung lever vidare än idag där vi förser marknaden med ett brett spektrum av produkter tillverkade av stål. Lindab Byggpartner är Sveriges ledande projektleverantör av svensktillverkade byggprodukter baserade på tunnplåt och kompletta stålhallar. Vi har produktion i Piteå och finns representerade med försäljningskontor över hela landet - från Malmö i söder till Luleå i norr.Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Som konstruktionschef hos Lindab Byggpartner får du möjlighet att leda ett team på cirka 10 konstruktörer, placerade i Halmstad och Luleå. Du utgår från något av dessa kontor och besöker det andra kontoret ungefär två dagar per månad.
Rollen är strategiskt viktig för vår fortsatta utveckling. Då vår nuvarande konstruktionschef går i pension till sommaren finns goda möjligheter till en värdefull överlämning. Att konstruera med tunnplåt är ett specialområde inom stålbyggnad där kunskapen till stor del finns inom företagen som tillverkar tunnplåtsprodukter. Vi inom Lindab Byggpartner har utvecklat ett eget certifieringsprogram för konstruktörer med inriktning mot just tunnplåtskonstruktioner. Vi utvecklar dessutom våra egna dimensioneringsprogram vilket förutsätter goda teoretiska kunskaper inom byggnadsstatik, eurokoder och programmering. Du kommer att bli delaktig i utvecklingen av både certifieringsprogrammet och dimensioneringsprogrammen. Här får du verkligen vara med och påverka, utveckla och sätta riktningen framåt.
Dina ansvarsområden
I rollen ansvarar du övergripande för att driva, utveckla och kvalitetssäkra vårt konstruktionsarbete. Du kommer bland annat att:
- Leda, coacha och resursplanera avdelningens projekteringsuppdrag
- Driva förbättringsarbete och utveckla arbetssätt samt projekteringsverktyg
- Stötta projektsäljarna med tekniska lösningar i anbuds- och offertarbete
- Utveckla och påverka våra dimensioneringsprogram
- Genomföra teknik- och produktutbildningar för både konstruktörer och säljare
- Ingå i företagets ledningsgrupp
- Ansvara för arbetsmiljöarbetet inom ditt område
Vem är du?
Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet av byggnadsprojektering och gärna med civilingenjörsexamen från Väg- och vatten eller motsvarande. Du måste dessutom ha ett intresse av att leda och utveckla medarbetare. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift och har god systemvana. Vi använder AutoCad och Revit som projekteringsverktyg vilket vi förväntar oss att du har goda kunskaper kring.
Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
- leder genom tydlighet, närvaro och engagemang
- inspirerar andra genom att vara jordnära, lyhörd och prestigelös
- är strukturerad, analytisk och trygg i att fatta beslut
- drivs av att skapa ordning, kvalitet och långsiktighet
- bygger starka relationer - både internt och externt
Du jobbar metodiskt och är skicklig på att följa upp mål och utveckling i teamet. Med konstruktiv feedback och coachande förhållningssätt visar du vägen framåt.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en roll på ett marknadsledande företag med bra arbetsvillkor, goda utvecklingsmöjligheter där du också bidrar till att motverka de globala klimatförändringarna. Du kommer vara en del av ett värderingsstyrt företag med en företagskultur som präglas av engagemang, prestigelöshet och ordning och reda. Vi är en arbetsplats som präglas av omtanke och hållbarhet, där vi tillsammans skapar en miljö att vara stolta över.
Övrig information
Start: Snarast
Omfattning: Tillsvidareanställning
Placering: Halmstad/Luleå
Lön: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta: Mikael Hugosson, VD, på telefon: 070-3742271, e-post: mikael.hugosson@lindab.com
Välkommen med din ansökan
Vänligen observera att på grund av julledighet kommer ansökningar och frågor kring tjänsten inte kunna hanteras förrän efter sista ansökningsdag den 6 januari.
Samtal från annonserings- och rekryteringsföretag undanbedes.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindab Byggpartner AB
(org.nr 559398-1060)
Banvägen 21 (visa karta
)
974 37 LULEÅ Jobbnummer
9632539