Konstlärare till Blekinge Folkhögskola
Vill du vara med och inspirera människor att uttrycka sig genom konst och skapande? Har du ett brett konstnärligt intresse, pedagogisk erfarenhet och tycker att färg, form och folkbildning låter som en spännande kombination? Då kan tjänsten som konstlärare vara helt rätt för dig!
Blekinge folkhögskola är en del av Region Blekinge och ligger i Bräkne-Hoby - mitt i ett lugnt, naturnära område med goda kommunikationer.
På skolan möts varje dag av deltagare och engagerade medarbetare i en miljö präglad av öppenhet, kreativitet och delaktighet. Hos oss får kreativiteten ta plats där både idéer och människor får möjlighet att växa. Vi är en folkhögskola med hjärta för konst, skapande och personlig utveckling.
Som konstlärare blir du en del av en miljö där idéer får blomma och där dina erfarenheter kan göra verklig skillnad för människor som söker sitt uttryck - med penseln, kameran eller i nya konstformer.
Nu söker vi en konstlärare som vill bidra till att ta fram och utveckla undervisningen tillsammans med fantastiska deltagare och kollegor.
Läs gärna mer om oss på: www.blekingefolkhogskola.se
Om jobbet
Som konstlärare på Blekinge folkhögskola blir du en del av en kreativ och nyfiken lärandemiljö där bild och form står i centrum. Du planerar och leder undervisning i både två- och tredimensionella uttryck, och får möjlighet att låta din egen konstnärliga kompetens och pedagogiska erfarenhet inspirera andra.
Du arbetar dagligen nära engagerade kollegor med inriktning mot måleri, fotografi och keramik - tillsammans bildar ni ett arbetslag som kompletterar och utvecklar varandra. Vidare bidrar du med nya perspektiv och delar gärna med dig av ditt eget sätt att tänka och skapa.
I rollen som konstlärare handleder du deltagarna i både praktiska och teoretiska moment, väcker skaparlust och ger stöd i deras konstnärliga uttryck. Du är också med och utvecklar undervisningen i dialog med kollegiet och deltagarna - i sann folkhögskoleanda, där lärandet formas tillsammans och där konsten blir en väg till personlig och konstnärlig utveckling.
Om dig
Vi söker dig som har en konstnärlig utbildning, gärna med pedagogisk inriktning och erfarenhet av att undervisa vuxna. Du har med fördel kunskaper inom flera uttrycksformer - till exempel tryck och textiltryck, fotografi och fotoöverföring, måleri (olja eller akvarell), skulptur och tredimensionellt arbete samt konsthistoria.
Erfarenhet av folkhögskola eller annan form av folkbildning är meriterande.
Som person har du en nyfiken och inkluderande pedagogisk hållning. Du trivs med att skapa miljöer där deltagarna får utforska, utvecklas och växa i sitt skapande.Om tjänsten
Omfattning: cirka 40 %
Anställningsform: vikariat ett år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år
Tillträde: enligt överenskommelse
Lön och villkor: enligt kollektivavtal
Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet och att du har ett intresse för att arbeta med människor med olika erfarenheter och bakgrund.
Låter detta som en spännande tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag! I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om regional utveckling
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regional utveckling. Här finns samlade resurser med ansvar för att främja hållbar utveckling, kultur, bildning och kollektivt resande. Området har det strategiska ansvaret för genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget och arbetar bland annat för att skapa attraktiva livsmiljöer och ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning för att skapa de bästa förutsättningarna för att få fler att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Inom området finns även ansvaret för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv och uppdraget att möjliggöra ett hållbart kollektivt resande. Till området hör också Blekinge folkhögskola som ska utveckla möjligheterna till ett livslångt lärande och verka för visionen en hållbar bildning för alla.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Månadslön, Region Blekinge tillämpar individuell lönesättning.
