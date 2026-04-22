Konfigurationsledare inom medicinska system
Avaron AB / Datajobb / Östersund
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en tekniskt avancerad och kvalitetskritisk miljö där utveckling och leverans av mobila sjukvårdssystem ställer höga krav på struktur, spårbarhet och korrekt informationshantering. I rollen som konfigurationsledare får du ett centralt ansvar för att säkerställa att produkt- och systeminformation är korrekt, kontrollerad och tillgänglig genom hela livscykeln.
Du arbetar nära utveckling, inköp, kvalitet och projektledning och blir en viktig länk mellan teknik, process och leverans. Det här är ett uppdrag för dig som trivs när ordning, kvalitet och tydliga arbetssätt gör verklig skillnad i en reglerad verksamhet.
ArbetsuppgifterDu etablerar, förvaltar och vidareutvecklar processer för konfigurationsstyrning.
Du säkerställer korrekt hantering av produktstrukturer och konfigurationsobjekt.
Du driver och följer upp ändringar i produkter och system på ett kontrollerat sätt.
Du skapar och säkrar spårbarhet mellan krav, konstruktion och leverans.
Du tar fram aktuell konfigurationsstatus som underlag för beslut och leveranser.
Du stöttar projekt och linjeverksamhet i frågor som rör konfigurationsstyrning.
Du bidrar till att interna riktlinjer samt relevanta standarder och regelverk efterlevs.
KravErfarenhet av konfigurationsledning i teknisk eller industriell miljö.
Erfarenhet av ändringshantering och strukturerad hantering av produktdata.
God förståelse för produktstrukturer och systemuppbyggnad.
Erfarenhet av arbete i affärs- eller produktdatasystem.
Förmåga att arbeta strukturerat och metodiskt i komplexa miljöer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av IFS eller liknande ERP-system.
Erfarenhet från medicinteknik eller annan reglerad verksamhet.
Kunskap om relevanta standarder och kvalitetskrav.
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av arbete i tvärfunktionella projektorganisationer.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7613143-1959858". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Östersunds skidstadion
)
831 58 ÖSTERSUND
