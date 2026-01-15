Konferensvärd till Stockholm
2026-01-15
Är du en riktig glädjespridare som brinner för service? Nu söker vi på Coor en konferensvärd till vår kund där du blir navet bland kunder och besökare. Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden!
Vilka är vi?
På Coor är arbetsglädje en grundpelare i vårt arbete. Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger våra medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären.
Vad kommer du att få göra?
Som konferensvärd är du Coors ansikte utåt som alltid har ögon och öron öppna för att fånga upp just det lilla extra av kundens behov. I rollen kommer gästupplevelsen, samarbete och service vara i absolut fokus. I den här rollen arbetar du i team men också självständigt där du kommer få stor användning av ditt engagemang och ditt sätt att ta egna initiativ.
Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:
- Välkomna kunder och besökare samt leverera service i stjärnklass.
- Planera och förbereda lokaler inför möten och konferenser, inklusive möblering, teknik och eventplanering i samråd med kunden.
- Hantera bokningssystem
- Uppföljning av felanmälningar
- Bygga relationer med leverantörer och kund
Vem är du?
Du bidrar till en positiv stämning och vill bidra med det lilla extra. Du uppskattar variation i arbetet och uppskattar att växla mellan att arbeta självständigt och samarbeta i gruppen. Med din professionalitet och engagemang ger du service i stjärnklass.
För att trivas i rollen ser vi att du har:
- Mycket goda kunskaper inom svenska och engelska för att kommunicera med gäster och kunder
- Tidigare erfarenhet av serviceyrke inom t.ex. hotell, restaurang eller konferens är meriterande
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: 100%
- Arbetstid: Varierande tider
- Startdatum: Snarast möjligt
- Provanställning: 6 mån
Övrig information
Vid frågor kontakta: anneli.angman@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och kan komma att utföra bakgrundskontroll vid anställning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
