Konferens- & Eventkoordinator
Hotell Södra Berget AB / Receptionistjobb / Sundsvall Visa alla receptionistjobb i Sundsvall
2026-03-13
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Södra Berget AB i Sundsvall
Konferens- & Eventkoordinator
Södra Berget Hotell & Resort ligger vackert beläget på Södra Stadsberget, cirka 3 km från Sundsvalls centrum, med en fantastisk utsikt över staden och kusten. Här möts gäster av en unik anläggning med 226 hotellrum, exklusiv spaavdelning, konferens- och mässlokaler, aktivitetshall och mycket mer.
Nu söker vi en konferens- & eventkoordinator till en tillsvidaretjänst då vår nuvarande kollega går vidare mot nya utmaningar.
Om rollen
Som konferens- & eventkoordinator har du en central roll i vår konferensverksamhet. Du ansvarar för den dagliga driften av konferensavdelningen, planering och koordinering av konferenser och event samt uppföljning för att säkerställa en förstklassig upplevelse för våra gäster.
Du blir en viktig del av ett team där vårt ledord är tillsammans - vi arbetar nära varandra för att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Vi söker dig som
• brinner för service och mötet mellan människor
• är utåtriktad, positiv och initiativtagande
• är självgående men trivs med att arbeta i team
• är strukturerad, noggrann och har god planeringsförmåga
• kan hantera flera uppgifter samtidigt och behåller lugnet även i nya situationer
• är flexibel och kreativ i ditt sätt att lösa problem
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Erfarenhet av service och kundbemötande
• Erfarenhet från konferensverksamhet eller reception är meriterande
• Erfarenhet av bokningssystem är meriterande
• Mycket goda kunskaper i svenska samt god engelska i tal och skrift
Hos oss får du
• fantastiska kollegor
• ett varierande och spännande arbete
• rullande schema
• trevliga personalförmåner
Övrig information
Anställning: Tillsvidare, 100%
Tillträde: Efter överenskommelse
Arbetstider: måndag-fredag
Lön: Enligt avtal / överenskommelse
Rekryterande chef: Niclas Kvist, Hotellchef
Ansökan skickas till: niclas@sodraberget.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: niclas@sodraberget.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Södra Berget AB
(org.nr 556660-1240)
Södra Berget (visa karta
)
851 24 SUNDSVALL Arbetsplats
Hotell Södra Berget AB Kontakt
Hotellchef
Niclas Kvist niclas@sodraberget.com Jobbnummer
9796237