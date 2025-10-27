Konferens & Café - Ansvarig
2025-10-27
Är du en energifylld och service minded person som brinner för att skapa oförglömliga möten? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker nu en person som vill vara med i vår verksamhet och utveckla våra frukostar, luncher & konferenser.
Detta är en möjlighet för dig som uppskattar att arbeta i en dynamisk miljö med fokus på vällagad mat och hållbara måltidslösningar. Och det bästa av allt - du får dina helger lediga!
I vårt team kommer du att:
servera lunch- och middagsrätter med hög kvalitet och kreativitet.
sköta kommunikation & bokningar
Arbeta effektivt och noggrant i Kafé & konferens, både självständigt och i team.
Bidra till nya idéer och servicelösningar.
Säkerställa god hygien och ordning i driften.
Hantera specialkost och allergier med professionalitet.
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
