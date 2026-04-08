Konditor till Hallongården
Hallongården Trelleborg AB / Bagarjobb / Trelleborg
2026-04-08
Vi bakar kakor och bakverk från grunden på bra råvaror i vårt kök. Vi söker dig som vill vara med och skapa grunden till trevliga fikastunder för gårdens gäster.
Dina arbetsuppgifter kretsar kring att baka och ta fram kakor till vårt café. Men vi hjälps också åt i mån av tid att ta emot kunder i butiken och med andra uppgifter i köket. Vi är ett härligt gäng som drivs av att skapa en helhetsupplevelse på Hallongården.
Vi söker dig som är konditor eller har liknande kunskaper. Vi jobbar mycket med gårdens egenodlade bär och ser gärna att du fortsätter utveckla vårt utbud av kakor.
Tillsättning enligt överenskommelse. Vi söker en person som kan jobba tills vidare hos oss. Omfattningen är 50-80% enligt vad som passar dig bäst. Arbete både helger och vardagar.
Vill du sommarjobba? Vi har tillgängliga tjänster över sommarmånaderna också. Hör gärna av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: personal@hallongarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KONDITOR". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hallongården Trelleborg AB
(org.nr 559045-1216)
Bodarpsvägen 144 (visa karta
)
231 94 TRELLEBORG Kontakt
ägare
Anna Biärsjö anna@hallongarden.se 040-6750549 Jobbnummer
