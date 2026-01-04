Konditor till Delselius Konditori!
Delselius Konditori AB / Bagarjobb / Värmdö Visa alla bagarjobb i Värmdö
2026-01-04
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delselius Konditori AB i Värmdö
Vill du arbeta på ett välrenommerat klassiskt bageri/konditori då ska du skicka in en ansökan till oss!
Vi driver bageri/konditori, cafe och Deli Butik i centrala Gustavsberg på natursköna Värmdö.
Vi har ett brett sortiment av Bröd, bullar, bakelser och många andra godsaker.
Nu letar vi efter en till stjärna som vill lägga sin kreativitet och kunnande i framförallt kondis delen.
Om dig!
Du brinner för goda smaker i kombination. Du är nyfiken och vill utveckla både oss och dig själv.
Att du kan jobba organiserat och är duktig på att planera. Du älskar godsaker och drivs av en kreativitet och har den där lilla extra känslan för smaker.
Vill du bli en i vårat gäng så är du väldigt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: jobba@delselius.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delselius Konditori AB
(org.nr 556263-6919), http://www.delselius.se
Skärgårdsvägen 7 (visa karta
)
134 30 GUSTAVSBERG Jobbnummer
9668482