Konditor sökes

Bake My Day AB / Bagarjobb / Sigtuna
2026-01-05


Konditor med erfarenhet sökes till Bake My Day
Bake My Day söker nu en erfaren och skicklig konditor till vårt team. Hos oss får du arbeta med ett brett sortiment av bakverk och använda både moderna maskiner och traditionellt hantverk. Vi producerar allt från klassiska prinsesstårtor till moussetårtor, konditoribitar och bakelser.
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och inte rädd för att arbeta i ett högt tempo. Du har en stark vilja att utvecklas i din yrkesroll och bidra till företagets fortsatta tillväxt.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Dokumenterad erfarenhet som konditor
Självgående och kvalitetsmedveten
Positiv inställning och gott samarbetsförmåga
Initiativrik och ansvarstagande
Stark yrkesstolthet och vilja att utvecklas

Publiceringsdatum
2026-01-05

Kvalifikationer
Permanent uppehållstillstånd i Sverige eller svenskt medborgarskap är ett krav

Vi erbjuder
Arbete med både maskiner och hantverksmässig konditoriproduktion
En trivsam och social arbetsplats med engagerade kollegor
Möjlighet att arbeta i ett växande företag och utvecklas tillsammans med oss
En arbetsmiljö där kunskap, kvalitet och engagemang värderas högt

Arbetstid
Tjänsten är schemalagd måndag-fredag kl. 09:00-17:30. Arbete vissa helger kan förekomma. Arbetstiderna kan komma att justeras beroende på arbetsstation och verksamhetens behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: raffi.gamskian@bakemyday.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bake My Day AB (org.nr 556110-1550)
Lindbergs Loop 2 (visa karta)
195 61  ARLANDASTAD

Arbetsplats
Bake My Day

Jobbnummer
9669972

