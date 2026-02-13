Konditor
D & E Konditori AB / Thelins Konditori / Bagarjobb / Stockholm Visa alla bagarjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos D & E Konditori AB / Thelins Konditori i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Sigtuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Thelins konditori efter ny konditor! Vi arbetar tillsammans i vårt bageri i Gröndal där vi bakar en mängd godsaker, 7 dagar i veckan, dag som natt. Här bakar vi allt till våra butiker runt om i Stockholm.
Vi tycker om att skratta och ha roligt tillsammans samtidigt som vi försöker utmana oss själva i vårat arbete. För att passa in i vårt team krävs det därför att du är en person med både vilja och nyfikenhet. Vi vill också att du har erfarenhet inom yrket men är törstig på nya utmaningar.
Då vi ständigt vill utveckla vårt sortiment och produkter önskar vi att du är en person som tycker att utveckling och kunskap är viktigt. Du bjuder ofta på ett glatt humör och är öppen för nya idéer och arbetssätt. Du är inte rädd för att ta dig an en utmaning och du trivs med att arbeta effektivt under ett högt tempo i en arbetsmiljö där det finns många bollar i luften.
Om du känner dig taggad på att arbeta med oss kommer du få vara del av ett växande företag där vi har roligt på jobbet samtidigt som vi skapar lönsamhet. Vi arbetar både självständigt och i lag och tar väl vara på vår yrkeskunskap genom att dagligen baka produkterna förhand.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som konditor ligger fokus på att förbereda stora delar av vårt konditorisortiment så som kondisbitar, tårtor, sockerkakor och andra bakverk. Här arbetar vi tydligt som ett team där vi fokuserar på olika stationer. Viktigt för oss är att du besitter kunskap inom hantverket och råvarorna för att kunna ta fram den bästa tänkbara produkten.
Vi ställer krav på att du har erfarenhet av yrket sedan tidigare. Vi håller ett högt arbetstempo i vårt bageri och utmanas vi med att baka stora volymer med bra råvaror, nästan uteslutande med händerna, för att alltid uppnå ett gediget slutresultat.
Arbetet är förlagt dagtid måndag-fredag samt vissa lördagar
Låter detta som något för dig?
Varmt välkommen att söka till oss på jobb@thelinskonditori.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb@thelinskonditori.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare D & E Konditori AB
(org.nr 556657-4777)
Sankt Eriksgatan 43 (visa karta
)
104 20 STOCKHOLM Arbetsplats
D & E Konditori AB / Thelins Konditori Jobbnummer
9742897