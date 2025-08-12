Koncernredovisningsansvarig BRA Bygg
Mpya Finance AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2025-08-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mpya Finance AB i Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Koncernredovisare med stort driv och engagemang. Du blir här en del av ett ambitiöst och kompetent team om totalt 10 personer. På BRA Bygg får man mandat att förändra och effektivisera. Rollen är bred med många kontaktytor, och därför blir du högst delaktig där besluten tas. Tjänsten är belägen på huvudkontoret vid Röda Sten i Göteborg med fin utsikt över hamninloppet och precis i anslutning till Älvsborgsbron. Du rapporterar direkt till CFO.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för månadsbokslut och årsbokslut i koncernens alla bolag (K3)
Upprätta månadsbokslut på koncernnivå för rapportering till moderbolaget Veidekke (IFRS)
Upprätta och ansvara över årsredovisningar i koncernens alla bolag
Ansvara för deklarationer för koncernens alla bolag
Upprättar revisionsplanering för koncernen tillsammans med våra revisorer
Ansvara för den redovisningsmässiga hanteringen av BRA:s bolag inom koncernen
Ansvara över koncernens bolagsförvärv och försäljningar
Leda arbetet i redovisningsgruppen
Vem letar vi efter? Vi söker dig som har en akademisk examen och flerårig erfarenhet från liknande roll med kvalificerad redovisning, komplexa redovisningsfrågor och rapportering. Vidare ser vi att du har erfarenhet av koncernredovisning samt har goda kunskaper i IFRS och K3. Vidare är det meriterande om du kommer från en förvärvsintensiv verksamhet med erfarenhet av köp- och sälj av bolag. Har du även erfarenhet av börsbolag samt arbetat med fastigheter, är det ett stort plus!
Du är lugn och trygg samtidigt som du gillar att arbeta i ett högt tempo mot många kontaktytor i organisationen. Du arbetar självständigt, noggrant och strategiskt samt har god analytisk förmåga. Är du en positiv teamplayer kommer du att trivas bra i vårt gäng. För att lyckas i denna roll behöver du också ha förmåga att skapa och bibehålla goda relationer.
Hur gör jag nu?
I denna rekrytering samarbetar BRA Bygg med Mpya Finance. Vi ser fram emot att få din ansökan via mpyafinance.se så snart som möjligt. Har du frågor kring tjänsten kontaktar du ansvariga rekryteringskonsulter Linda Målberg på 0733- 80 77 88 eller Anette Zantelid på 0732- 03 67 77.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mpya Finance AB
(org.nr 559069-1555), https://mpyafinance.se/ Arbetsplats
Mpya Finance Kontakt
Linda Målberg linda.malberg@mpya.se 0733807788 Jobbnummer
9454949