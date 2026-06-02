Koncerncontroller
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen – här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - Lysekils kommun - Startsida. Film om livet i Lysekil.
Nu söker vi en koncerncontroller som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av kommunkoncernens ekonomistyrning och redovisning. Vi söker dig som kombinerar analytisk skärpa med drivkraft och som trivs i en roll där du arbetar både strategiskt och operativt i en komplex och samhällsviktig verksamhet.
Du blir en del av avdelningen för ekonomi och kansli inom kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningen har en central och viktig roll i kommunens styrning och stödjer verksamheten inom bland annat ekonomi, redovisning, kvalitet, nämndsekretariat, arkiv och upphandling. Här blir du en del av ett engagerat och kompetent team med 17 medarbetare som leds av ekonomi- och kanslichef.
Vi vill vara en arbetsplats där du både utvecklas och trivs. Därför erbjuder vi flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete, friskvårdsbidrag, semesterväxling och goda möjligheter att kombinera ett kvalificerat uppdrag med ett hållbart arbetsliv. Hos oss får du dessutom arbeta i en miljö där samverkan, professionalism och utveckling står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Som koncerncontroller har du en central roll i arbetet med att samordna, utveckla och följa upp kommunkoncernens ekonomi. Du arbetar självständigt men i nära samverkan med kollegor, chefer och bolagsföreträdare, och bidrar med kvalificerat stöd i frågor som rör redovisning, analys och ekonomistyrning.
I uppdraget ingår ett särskilt ansvar för moderbolaget Lysekils Stadshus AB och dess dotterbolag samt för konsolidering och uppföljning av hela kommunkoncernen. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med företrädare för såväl kommunen som koncernbolagen.
Dina arbetsuppgifter kommer också att bestå av:
Ansvarig för bokslut och årsredovisning av koncernårsredovisning för moderbolagskoncernen
Ansvarig för frågor inom skatt och moms
Ta fram underlag för kvalificerade finansiella analyser och beslutsunderlag
Bankansvarig och ansvarig för hantering av lån för kommunkoncernen
Ta fram underlag för finansiell rapportering och intern uppföljning
I tjänsten ingår systemansvar för kommunens ekonomisystem Raindance samt ett övergripande ansvar som kommunens specialist inom redovisningsfrågor.
Ansvarig för bokföring, bokslut och årsredovisningar för kommunens stiftelser
Du kommer också att ingå i nätverk med kommuner i norra Bohuslän, där det finns goda möjligheter till erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och gemensam utveckling inom ekonomiområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, samt erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av koncernredovisning, ekonomistyrning i politiskt styrd organisation eller arbete i kommunal verksamhet.
Som person är du analytisk, strukturerad och trygg i din kompetens. Du har god samarbetsförmåga, kan skapa förtroendefulla relationer och trivs i en roll där du både driver frågor framåt och ger stöd till andra. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har förmåga att omsätta komplex information till tydliga underlag.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Anställningsvillkor
Observera att tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kan komma att genomföras innan anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Intervjuer kommer att ske löpande
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils Kommun
(org.nr 212000-1389), http://www.lysekil.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
453 80 LYSEKIL Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Martin Palm martin.palm@lysekil.se 0523-613245 Jobbnummer
9943447