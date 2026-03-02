Koncerncontroller
2026-03-02
Vill du göra skillnad i en stad som växer och utvecklas? Sundbybergs stad söker en engagerad koncerncontroller som vill bidra till att stärka koncernens ekonomistyrning och långsiktiga ekonomiska hållbarhet. Som koncerncontroller hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa kvalitet i ekonomistyrningen och att resurser används effektivt.
Sundbyberg är en stad fylld av liv, innovation och en stark gemenskap. Här bor ca 57 000 personer på nio välanvända kvadratkilometer - vilket gör Sundbyberg till en av landets mest livfulla och tätbefolkade platser.
Dina arbetsuppgifter är i huvudsak ekonomisk rapportering och prognos för moderbolaget och koncernen, upprättande av moderbolaget och koncernens affärsplaner, upprättande av bland annat årsredovisningar och delårsrapporter för moderbolaget och koncernen, vara länken mellan staden, moderbolaget och dotterbolagen i ekonomiprocesserna, vara en stödfunktion för VD och vice VD samt vara kontaktperson för revisorerna.
Du har ett stort driv och engagemang och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och systematiskt sätt samtidigt som du är utvecklingsinriktad och har förmåga att tänka nytt och ta egna initiativ. Du är skicklig i ditt sätt att kommunicera och har lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer till andra. Rollen kräver att du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Du kommer ingå i ekonomistyrningsenheten tillsammans med dina 14 kollegor. Enheten består av controllers, redovisningsekonomer samt systemförvaltare som tillsammans driver ekonomistyrningsarbetet i staden och övergripande för koncernen.Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har civilekonomexamen eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget och du har några års erfarenhet av att arbeta som controller, gärna i en bolagskoncern. Du har goda kunskaper inom redovisning och finansiering för aktiebolag samt kunskaper om Aktiebolagslagen (ABL). Genom dina kunskaper och erfarenheter har du förmåga att snabbt skapa dig en bild av hur olika affärshändelser påverkar resultat och balans på koncernnivå.
För att lyckas i rollen krävs det att du har god analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta strategiskt. Du har erfarenhet av att leda komplexa processer och projekt och har en förmåga att kommunicera komplex information på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser fram emot att höra från dig!
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Sundbyberg växer med dig! Levande, nytänkande, tillsammans! Ersättning
