Kommunutvecklare
2026-05-29
Vi söker dig som vill kombinera strategiskt utvecklingsarbete med praktiskt genomförande. Som kommunutvecklare får du en nyckelroll i arbetet med att utveckla framtidens Karlsborg.
Arbetsplatsen
Kommunledningsförvaltningen har ett kommunövergripande uppdrag och fungerar som stöd till kommunens verksamheter i frågor som rör styrning, utveckling och service. Här samlas flera centrala funktioner och kompetenser inom bland annat kansli, ekonomi, HR, kommunikation och arbetsmarknad, med målet att skapa goda förutsättningar för hela kommunens verksamhet.
Vi söker nu en kommunutvecklare som vill arbeta nära kommundirektören och kommunens ledningsgrupp med att driva utveckling i hela kommunkoncernen. Rollen är central i att stärka vår förmåga att arbeta smartare, mer datadrivet och med ökat fokus på nytta för invånare och verksamhet.Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
Som kommunutvecklare arbetar du kommunövergripande och initierar samt driver utveckling som skapar konkret nytta. Syftet med rollen är att stärka Karlsborgs kommuns förmåga att bedriva effektiv, modern och sammanhållen verksamhetsutveckling med särskilt fokus på digitalisering, AI och koncernövergripande nyttorealisering.
Du kommer bland annat att:
Stödja chefer och ledningsgrupper i förändringsarbete
Koordinera och driva projekt och utvecklingsinitiativ tillsammans med verksamhetsutvecklare och andra nyckelfunktioneri kommunen
Identifiera, kartlägga och utveckla processer för att skapa effektivare och mer sammanhållna arbetssätt
Bidra till att utveckla kommunens styrning, uppföljning och kontroll
Aktiv arbeta med digitalisering, med fokus på AI, och omsätta möjligheter inom området till praktiska lösningar i verksamheten
Rollen ansvarar för hela kedjan - från idé till genomförande
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll i kommunens utveckling och möjlighet att arbeta nära högsta ledningen i strategiska och verksamhetsnära frågor. Rollen erbjuder ett stort handlingsutrymme där du får möjlighet att påverka, driva och utveckla framtidens arbetssätt i Karlsborgs kommun.
Som medarbetare i Karlsborgs kommun erbjuds du även goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, möjlighet till återhämtning och ett aktivt arbete för hälsa och välmående. Du får också ta del av flera olika personalförmåner och friskvårdsinsatser som vi hoppas ska bidra till både trivsel och långsiktig hållbarhet i arbetslivet. Ta gärna del av våra förmåner här.Profil
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och är van att driva projekt, utvecklingsinitiativ och förändringsarbete i komplexa organisationer.
Du har god förståelse för digitaliseringens möjligheter och ser AI som ett naturligt verktyg i framtidens verksamhetsutveckling. Vi ser också att du har erfarenhet av processledning och ett strukturerat arbetssätt där du kan omsätta idéer och behov till konkret nytta i verksamheten.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god pedagogisk förmåga och kunna skapa engagemang, delaktighet och förståelse hos både chefer och medarbetare.
Det är meriterande om du har erfarenhet från både offentlig och privat sektor, eftersom rollen innebär att kunna kombinera olika perspektiv och arbetssätt i utvecklingsarbetet. Vi ser även gärna att du har arbetat med nyttorealisering eller effektstyrning, och har erfarenhet av att arbeta nära ledningsgrupper med att stödja strategiska utvecklingsprocesser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen behöver du kunna växla mellan strategiskt perspektiv och praktiskt genomförande. Du arbetar självständigt, tar initiativ och har förmåga att driva arbetet framåt på ett strukturerat sätt.
Du är analytisk och lösningsorienterad, har lätt för att skapa förtroende, engagemang samt goda samarbeten. Rollen ställer också krav på en god kommunikativ förmåga där du kan anpassa budskap och arbetssätt utifrån olika målgrupper och verksamheters behov.
Bra att veta
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder Karlsborgs kommun rekryteringsverktyget Varbi. Vi ber dig därför att skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen.
Fackliga kontaktuppgifter finns på Karlsborgs kommuns hemsida.
Vi planerar att genomföra intervjuer under vecka 33-34.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film här
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 550 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt Instagramkonto Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs Kommun
(org.nr 212000-1629), https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Storgatan 16 (visa karta
)
546 82 KARLSBORG Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Johan Myhrman johan.myhrman@karlsborg.se 0505-17155 Jobbnummer
9935774