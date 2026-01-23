Kommunpolis
Polismyndigheten / Polisjobb / Södertälje Visa alla polisjobb i Södertälje
2026-01-23
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Södertälje
, Järfälla
, Stockholm
, Solna
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare. Polisområde Stockholm syd är indelat i åtta lokalpolisområden: Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. På polisområdesnivå finns utredningssektionen, grova brottsektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation, sektionen för operativt stöd och utredningsjoursektionen. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Södertälje ingår i polisområde Stockholm syd och består av tre kommuner, Södertälje, Salem och Nykvarn. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service. Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Vi söker nu en Kommunpolis med intresse för samverkan och brottsförebyggande utvecklingsfrågor.
Du kommer att arbeta i lokalpolisområdeschefens anda med ett stort mandat att genomföra uppdrag och planering på sikt tillsammans med kommunen och andra samverkanspartners. I uppdraget ingår även att hjälpa till att berika och värdera den lokala lägesbilden tillsammans med övriga förutsättningsskapande och brottsbekämpande funktioner i gruppen och på lokalpolisområdet. Du kommer att ingå i en stöd/servicegrupp med tre andra kommunpoliser där även ungdomssamordnare, avhopparsamordnare och evenemangspoliser ingår.
Som kommunpolis är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
• Driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utifrån intern och extern samverkan
• Vara sammanhållande i framtagandet av samverkansöverenskommelser medborgarlöften och åtgärdsplaner samt samordna det arbete som ska utföras
• Vara delaktig och berika lokalpolisområdets operativa planering
• Arbeta kunskapsbaserat och kunna kartlägga, analysera, sätta upp mål, ta fram inriktningar, identifiera insatser samt göra uppföljning av genomförda insatser
• Föra in medborgares och andra aktörers perspektiv till PolismyndighetenKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk godkänd polisexamen i enlighet med Polisförordningen (2014:1104).
• Erfarenhet av lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
• Erfarenhet av samverkan med kommun- och lokalsamhälle.
• Erfarenhet att identifiera problem i den lokala lägesbilden och omsätta dessa till förslag på operativa aktiviteter.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet från olika polisiära uppdrag inom Polismyndigheten som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av strategiskt polisarbete.
• Relevant erfarenhet av att delta i förändrings-och utvecklingsarbeten.
• Erfarenhet av att företräda polisen i medier.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för det brottsförebyggande arbetet. Rollen som kommunpolis kräver att du har en personlig mognad och en bred polisiär erfarenhet som gör att du förstår polisens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. För att lyckas i rollen behöver du vara driven och trivas i en nätverkande roll. Du har lätt för att skapa förtroendeingivande relationer och trivs i ett uppdrag där du till stor del kan initiera, bygga och utforma din egen arbetsroll. Då arbetet innebär många kontaktytor behöver du vidare vara kommunikativ och trygg med att prata infor grupp, men också en god lyssnare där du kan möta människor i olika situationer. Vi ser det även positivt om du är bekväm med att arbeta i olika kommunikationskanaler/sociala medier. Jobbet kan innebära snabba tempoväxlingar varpå du behöver vara flexibel.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Arbetsort: Södertälje
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Kommunpolis
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB111/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-konsult
Matilda Ahnfeldt matilda.ahnfeldt@polisen.se Jobbnummer
9700138