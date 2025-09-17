Kommunikatör, Trafikkontoret
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Vi är 18 engagerade kommunikatörer som driver intern och extern kommunikation för trafikkontoret.
Vi är övertygade om att ett kommunikativt perspektiv gör skillnad - för verksamheten, för relationer och för stockholmarna. På vår avdelning arbetar vi strategiskt och operativt med allt från projektkommunikation till kampanjer och evenemang. Vi har koll på omvärlden, sätter målgruppen i fokus, formulerar budskap och ser till att de når fram - i rätt kanal, i rätt tid.
Nu letar vi efter en kommunikatör, med fokus på projektkommunikation med start från och med januari 2026 till och med december 2026.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehov finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån två dagar i veckan. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter. Läs mer om våra förmåner här och Stockholms stad som arbetsgivare här.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!
Din roll
Hos oss får du en bred och utvecklande roll där du:
Planerar, producerar och följer upp strategisk och operativ kommunikation och intressenthantering
Analyserar behov och målgrupper och anpassar budskap till rätt kanal
Projektleder kommunikationsinsatser, kampanjer, invigningar och evenemang
Skriver och publicerar innehåll för webb, intranät och sociala medier
Skapar beställningsunderlag och samordnar kommunikation med externa byråer
Arbetar nära projektledare, specialister och andra aktörer i staden
Arbetar operativt med enklare bildhantering och layout
Din kompetens och erfarenhet
För rollen som kommunikatör krävs det att du har
Akademisk utbildning inom kommunikation eller motsvarande
Minst 10 års erfarenhet av både strategiskt och operativt kommunikationsarbete
Flerårig erfarenhet av att leda kommunikationsprojekt
Flerårig erfarenhet av att arbeta med externa kommunikationskampanjer
Vana att ta budgetansvar och beställa kommunikationstjänster
Erfarenhet av att skriva för digitala kanaler (webb, intranät, sociala medier)
Förmåga att anpassa kommunikation efter målgrupp och kanal
Erfarenhet av att projektleda evenemang
Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande om du också har
Erfarenhet från offentlig sektor eller politiskt styrd organisation
Erfarenhet av intressenthantering
Arbetat strategiskt och operativt med kommunikation inom infrastruktur- eller stadsutvecklingsprojekt
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för ditt arbete. Du har ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att planera och prioritera dina uppgifter. Du är flexibel, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och anpassar dig lätt till förändringar. Vidare är du en lagspelare som samarbetar väl med andra, är lyhörd och har god kommunikativ förmåga. Du trivs med att arbeta mot uppsatta mål och drivs av att nå resultat. Dessutom har du ett genuint intresse för samhällsfrågor och vill vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling.Publiceringsdatum2025-09-17Övrig information
När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete för den här tjänsten. Det är viktigt att du svarar så utförligt som möjligt på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Endast CV (ej personligt brev), på svenska, önskas.
I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas.
Anställningsformen är tidsbegränsad med önskad start i januari 2026 under ett år fram till december 2026.
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 5 oktober, därefter kommer vi att återkoppla till de kandidater som vi avser att bjuda in till intervju, på plats den torsdag 9 alternativt fredag 10 oktober.
