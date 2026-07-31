Kommunikatör till Uppsala
Bemannia AB (Publ.) / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2026-07-31
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Har du arbetat inom kommunikation i minst fem år samt har erfarenhet av att stötta större projekt och förändringsarbeten? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en kommunikatör/kommunikationsstrateg på heltid till vår kund i Uppsala för ett konsultuppdrag med start omgående till 31 januari 2027. Arbetsplatsen är i närheten av resecentrum i Uppsala vilket gör det enkelt att pendla. Det finns även möjligt att arbeta på distans viss del av tiden.
För att lyckas i rollen ser vi att du är initiativrik, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du arbetar strukturerat, noggrannt och har mycket god förmåga och erfarenhet av att snabbt sätta dig in i uppdrag och nya arbetssätt. Du ska vara lyhörd och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra kollegor och uppdragsgivare.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består bland annat av internt och externt kommunikationsarbete på operativ och strategisk nivå. Rollen innebär även att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser.
Arbetsuppgifterna omfattar även:
Rådgivning till chefer, uppdragsgivare och kollegor i kommunikationsfrågor
Ta fram budskap, nyhetstexter och innehåll till digitala kanaler och sociala medier
Utforma material för information och marknadsföring
Beställa produktioner från intern produktionsenhet och/eller upphandlade leverantörer
Publicera information på extern och intern webbplats.Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen behöver följande krav uppfyllas:
Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och
Minst fem (5) års aktuell arbetslivserfarenhet från liknande/likvärdigt arbete.
Erfarenhet av att stötta större projekt och förändringsarbeten.
God skribent med vana att skriva målgruppsanpassat för olika kanaler
Kunskap om digital kommunikation, sociala medier och varumärkesbyggande
Goda kunskaper i MS Office
Goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign och Photoshop) samt webbpubliceringsverktyg (exempelvis Optimizly/Episerver)
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med infrastrukturprojekt och/eller samhällsbyggnad
Erfarenhet av att arbeta i offentlig och/eller politiskt styrd verksamhet är meriterande.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som inhyrd konsult.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 24/7 - 26.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Emmy Eriksson, emmy.eriksson@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0708420300
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8037487-2125897". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Uppsala C (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
10017448