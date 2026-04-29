Kommunikatör med webbinriktning
2026-04-29
Vill du vara med och utveckla vår webbplats, som är Sveriges kunskapsnav för offentliga affärer? Vi söker en kollega som både operativt och strategiskt kan förbättra webbplatsen med fokus på innehåll och struktur.
Om rollen
Som kommunikatör identifierar och genomför du förbättringar av webbplatsen utifrån målgruppernas behov, webbstatistik och verksamhetens mål.
Du ingår i myndighetens webbteam, som ansvarar för förvaltning och utveckling av webbplatsen. Du har en central roll i att skapa struktur och tydlighet i en omfattande webbmiljö och du är en drivande kraft i teamets löpande utvecklingsarbete.
• Vår webbplats är navet för all den kunskap och det stöd som vi erbjuder. Nu stärker vi webbteamet med en ny roll med tydligt ansvar för innehåll, struktur och långsiktig utveckling.
Erika Hanses, kommunikationschef

Publiceringsdatum: 2026-04-29

Arbetsuppgifter
I rollen ingår att
säkerställa en tydlig, logisk och användarvänlig struktur för webbplatsens innehåll och digitala tjänster
skriva, redigera och målgruppsanpassa texter och kvalitetssäkra dem enligt klarspråksprinciper och riktlinjer för tillgänglighet
arbeta nära verksamheten för att säkerställa relevant och användbart innehåll
följa upp och analysera webbstatistik och användarinsikter samt omsätta dessa i konkreta förbättringsförslag och prioriteringar
bidra till att utveckla arbetssätt, riktlinjer och stöd för arbetet med webbplatsens innehåll.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
flerårig eftergymnasial utbildning inom kommunikation, digitala medier, informatik, interaktionsdesign eller annat område som vi bedömer är relevant
flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete med webbplatser och digitala tjänster, inklusive strategisk utveckling av innehåll, struktur och användarupplevelse på större webbplatser
vana att arbeta med webbstatistik och omsätta insikter till förbättringsåtgärder
erfarenhet av arbete med användarbehov, målgruppsanpassning och digital tillgänglighet
god förmåga att skriva och förbättra texter på svenska med hänsyn till tonalitet, tydlighet, klarspråk och tillgänglighet.
Meriterande
Det är meriterande om du har
arbetat med tjänstedesign eller UX-nära metoder
erfarenhet av webbförvaltning och webbutvecklingsprojekt
arbetat med Optimizely CMS och innehållsförvaltning i stor skala
tagit fram digitala tjänster.
Om dig
Vi söker dig som tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt. Du kan se helheten, analysera behov och skapa struktur. Du samarbetar bra med både verksamheten och externa leverantörer. Du tycker om att driva förbättringsarbete, se resultat och du delar med dig av din kompetens i teamet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Upphandlingsmyndigheten är Sveriges expertmyndighet för sunda offentliga affärer. Vi ger stöd och förmedlar kunskap inom offentlig upphandling och statsstöd till olika aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor. Vi är också statistikmyndighet med ansvar för att samla in, utveckla, förvalta och sprida statistik om offentlig upphandling.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas med stark tillväxt. Under 2026 och 2027 kommer delar av andra myndigheters arbetsområden att integreras i Upphandlingsmyndigheten.
Vi har en flexibel arbetsplats och sitter i ljusa lokaler i Solna, nära allmänna kommunikationer. Läs mer om vårt uppdrag och oss som arbetsgivare på vår webbplats.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning placerad på Avdelningen för kommunikation. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Anställningen är på heltid med förtroendearbetstid. Fysisk placering är på vårt kontor i Solna. Det finns möjlighet att i viss utsträckning arbeta på distans, utifrån samråd med chef. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi anser att olikheter berikar och strävar därför efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.
Skicka in din ansökan senast den 20 maj 2026. Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför du söker tjänsten. Som en del av rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med arbetsprover.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till:
Erika Hanses, avdelningschef, tel: 08-586 217 33
Charlotte Ryrberg, HR-specialist, tel: 08-586 217 76
Henrik Grönberg, Saco, tel: 08-586 217 16
Anna Larka, ST, tel: 08-586 217 38 Så ansöker du
