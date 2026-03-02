Kommunikatör med webbinriktning
Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen / Marknadsföringsjobb / Kristinehamn Visa alla marknadsföringsjobb i Kristinehamn
2026-03-02
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen i Kristinehamn
Vi söker en driven och strukturerad kommunikatör som gillar att jobba med webbfrågor och samhällsservice i varierade uppdrag. Du kommer att få en nyckelroll i kommunens medborgarservice genom att hålla ihop arbetet med innehåll på kommunens webbplatser och jobba nära kollegor och verksamheter. Du analyserar, följer upp och förbättrar.
Kristinehamns kommunikationsenhet ansvarar arbetar brett med hela organisationens interna och externa kommunikation. Arbetet leds av enhetschef och gruppen består av sex kommunikatörer och en grafisk formgivare.
Kommunikationsenheten är en del av kommunledningsförvaltningen som är kommunstyrelsens förvaltning. Vi har den övergripande uppgiften att stödja kommunstyrelsen samt att verkställa och följa upp beslut.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Kommunikationsenheten arbetar för att Kristinehamns kommun är en kommunikativ organisation. Enheten ansvarar för övergripande externa och interna kommunikationsaktiviteter och stödjer verksamheterna i kommunikationsfrågor.
Som kommunikatör arbetar du med att planera, samordna och skapa innehåll i olika kanaler. Du stöttar chefer och medarbetar i kommunikativa frågor. Du analyserar kommunikationsbehov och identifierar målgrupper, tar fram budskap och producerar samt följer upp och analyserar.
I rollen som kommunikatör med webbinriktning ansvarar du för att tillsammans med kollegor och verksamheter skapa och strukturera innehållet till vår nya webbplats som ska lanseras i slutet av året. Du har en förståelse för användarnas behov och en förkärlek till klarspråk.
Uppdraget innebär att:
* Leda och samordna arbetet med nytt innehåll till kommunens nya webbplats.
* Stödja medarbetare i att förstå och anpassa innehåll till webb och intranät.
* Arbeta med analys och uppföljning av användningen av webb och intranät och arbete med förbättringar utifrån det.
* Delta i arbetet med att skapa innehåll till kommunens olika kanaler t.ex. producera material till Internwebben, till kommunens externa webbplats, till pressutskick och sociala medier.
* Stödja kommunens medarbetare och chefer i deras kommunikationsarbete. Planera kommunikationsinsatser, producera och följa upp och utvärdera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmåga att motivera verksamheterna att utveckla och tydliggöra sin kommunikation utifrån ett medborgarperspektiv.
Tjänsten kräver högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är väl insatt i tillgänglighetsdirektivet och klarspråk.
Du är trygg i att arbeta självständigt och ta stort ansvar, men gillar även att arbeta i team och har erfarenhet av att driva frågor framåt. Du har god skriftlig förmåga och grundläggande kunskaper i AdobesCreativeCloud.Du har erfarenhet av att ta fram kommunikationsplaner, producera innehåll, följa upp och utvärdera.
Meriterande kvalifikationer:
* Tidigare erfarenheter av att leda webbprojekt.
* Erfarenheter av webbverktygenSharepointoch Sitevision eller motsvararande.
Referenser krävs.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/ Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jessica Andersson jessica.andersson@kristinehamn.se 0550-880 08 Jobbnummer
9771366