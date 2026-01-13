Kommunikatör med digitalt driv
Trossamfundet Svenska Kyrkan / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2026-01-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trossamfundet Svenska Kyrkan i Uppsala
, Skara
, Uddevalla
, Växjö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Svenska kyrkan finns där människor finns.
Nära där du bor och på andra sidan jorden. Överallt är vi där för dig som vill och behöver - i ensamhet, kris, glädje och sorg, i viktiga skeenden och i vardagen. Oavsett vem du är och vilken tro du har. På kyrkokansliet jobbar ca 600 personer inom en stor spännvidd av yrken, i framkant av våra kunskapsområden. Tillsammans jobbar vi med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. På så sätt stärker vi kyrkans möjligheter att möta samtidens utmaningar och bidra till fred, rättvisa och ett hållbart samhälle.
Kommunikationsavdelningen söker nu en kommunikatör med digitalt driv
• vill du vara med och utveckla kommunikationen i Svenska kyrkan?
Vår verksamhet
Vill du arbeta med kommunikation som gör skillnad - i en organisation som står för värderingar, samhällsansvar och framtidstro? Hos oss får du chansen att kombinera strategiskt tänkande med kreativitet och digital kompetens för att skapa engagemang och dialog i hela Svenska kyrkan.
Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd - från teologi och rättvisefrågor till hållbarhet, ekonomi och samhällsutveckling. Vi bedriver ett långsiktigt arbete både nationellt och internationellt. Här får du möjlighet att bidra till en organisation som sätter människovärdet i centrum och som vill vara en positiv kraft i samhället.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss är du både strateg och doer. Du arbetar nära verksamheten och är med och utvecklar den interna kommunikationen inom hela Svenska kyrkan. Du leder förändringskommunikationsuppdrag och bidrar till att skapa en kommunikativ organisation där medarbetare är välinformerade, delaktiga och engagerade. Du ingår i en enhet med ett 10-tal kommunikatörer som stöttar kyrkokansliets avdelningar. Totalt arbetar ett 40-tal medarbetare på kommunikationsavdelningen.
Du kommer att:
- Analysera, planera och genomföra kommunikationsinsatser som stärker dialog och samarbete.
- Driva utveckling av internkommunikation och förändringskommunikation.
- Arbeta med digitala kanaler och verktyg för att skapa moderna, effektiva lösningar.
- Vara en aktiv del i Svenska kyrkans förändringsresa och bidra med nya idéer och perspektiv.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
- Har akademisk examen inom kommunikation eller likvärdig utbildning.
- Har minst 5 års erfarenhet av strategiskt och praktiskt kommunikationsarbete - och gillar att både tänka stort och att kavla upp ärmarna.
- Är van att arbeta med digitala kanaler, AI och andra moderna verktyg.
- Har erfarenhet av sälj/marknadskommunikation, internkommunikation och förändringskommunikation.
- Är kreativ, nyfiken och ser möjligheter i digital utveckling.
- Har förmåga att bygga relationer och skapa samarbete i en komplex organisation.
- Det är meriterande om du har erfarenhet från värderingsstyrda eller politiskt styrda organisationer.
Vi tror att du är en person som:
- Har driv och struktur, men också nyfikenhet och mod att testa nytt.
- Är engagerad i digital utveckling och gillar att ligga steget före.
- Har lätt för att samarbeta och skapa förtroende, samtidigt som du kan arbeta självständigt.
- Vill bidra till en organisation som gör skillnad och som står för värderingar du delar.
Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar våra värderingar som kännetecknas av varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
- Vara med och forma framtidens kommunikation i en organisation med starka värderingar.
- Arbeta i en dynamisk miljö med engagerade kollegor.
- Möjlighet att utveckla nya idéer och lösningar som gör skillnad.
- En arbetsplats där hållbarhet, samhällsansvar och människovärde är centrala.
Vi erbjuder en trivsam och modern arbetsplats i centrala Uppsala. Vi arbetar efter ett flexibelt arbetssätt, vilket innebär att du har möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan.
Kyrkokansliet som arbetsplats lägger stor vikt vid hälsa och balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du möjlighet att arbeta hos en stor och trygg arbetsgivare med förmåner såsom flextid, lunchförmån, kollektivavtal, lokalt årsarbetstidsavtal, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som kan komma att inledas med provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på kyrkokansliet i Uppsala och du rapporterar till enhetschefen för kommunikationsstöd.
Mer information
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef mailto:pia.dahlen@svenskakyrkan.se
Fackliga företrädare, mailto:siri.troili@svenskakyrkan.se
(Vision), mailto:Malin.Andren@svenskakyrkan.se
(Akavia) och mailto:Andreas.Sandberg@svenskakyrkan.se
(KyrkA).Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2026-02-15.
Vi tillämpar offentlighetsprincipen i vår rekryteringsprocess. Det innebär att ansökningshandlingar som skickas in blir allmänna handlingar och kan begäras ut av allmänheten. Läs mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-offentlighetsprincip.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-avdelningen via mail, mailto:kyrkokansliet.personalavdelning@svenskakyrkan.se
, för vidare instruktion om hur du ansöker.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trossamfundet Svenska Kyrkan
(org.nr 252002-6135) Arbetsplats
Kyrkokansliet, Kommunikationsavdelningen Jobbnummer
9681846