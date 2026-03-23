Kommunikatör, Kulturförvaltningen
2026-03-23
Vi söker en kommunikatör till Programavdelningen, enheten för Arrangemang och scener!
Umeå är känt för sitt kreativa klimat med ett rikt, inspirerande kulturliv, inte sällan av nationell betydelse.
Här finns bland annat kulturhuset Väven, ett operahus, fyra uppskattade museer, tongivande festivaler, en skulpturpark i världsklass, konstgallerier, en välrenommerad filmfestival, Sveriges största litteraturfestival, musik-, dans- och teatergrupper för alla åldrar och mycket mer.
Nu söker vi en kommunikatör till Programavdelningen, enheten för Arrangemang och scener. I enheten ingår också tekniker, producenter och bokningssamordnare av arrangemang, programsamordnare för Kultur för seniorer, digital samordnare samt Kulturreceptionens medarbetare.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som kommunikatör ansvarar du för att kommunicera och synliggöra de offentliga kulturarrangemang som genomförs i Väven. En stor del av detta utgörs av produktion, såsom annonsering, hantering av sociala medier, trycksaksbeställning, layout, textredigering, mediekontakt med mera. Du förväntas planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser och samordna verksamhetens statistiska resultat. Fakturering, budgetansvar och ekonomisk uppföljning ingår också i uppdraget.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med många olika yrkesgrupper inom Kulturförvaltningen och med externa kontakter.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förmåga att arbeta strukturerat och att planera ditt arbete effektivt. Eftersom arbetet innebär kontakter såväl internt som externt är det även viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ och pedagogisk och alltid försöker skapa bästa möjliga möte med dem du träffar i ditt arbete. Du har förmåga att leda, driva och följa upp kommunikationsprocessen och du strävar efter att utveckla arbetet. För att lyckas behöver du kunna hantera flera uppgifter parallellt, ibland inom snäva tidsramar. Självklart är du kreativ och har en god känsla för färg och form. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten:
Akademisk utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller annan akademisk utbildning vi bedömer relevant för tjänsten.
Flera års erfarenhet av arbete som kommunikatör eller liknande.
Erfarenhet av arbete med kommunikationsplanering, sociala medier, textproduktion, layout och grafisk form för trycksaker.
Erfarenhet av budgetplanering, webbhantering samt produktion av pressmeddelanden och trycksaksbeställning.
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Mycket goda kunskaper i Officepaketet, InDesign och Photoshop.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
Arrangemang och kulturverksamhet.
Foto, filmskapande och redigering.
Arbete i offentligt styrd verksamhet.Övrig information
Tjänsten är placerad i Väven. Tjänstgöring kvällar och helger kan förekomma.
Vid intervjutillfället kommer vi att tillämpa ett arbetsprov.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Vi hoppas att du vill bli vår nya kommunikatör, varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/221".
Detta är ett heltidsjobb.
Umeå kommun
Kultur, Program
Jenny Vinsa, enhetschef 090-163431
9814571