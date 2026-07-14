Kommunikatör
Randstad AB / Marknadsföringsjobb / Södertälje Visa alla marknadsföringsjobb i Södertälje
2026-07-14
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren kommunikatör kommunikatör med operativ handlingskraft och strategisk höjd, med fokus kriskommunikation, till en kommun i södra Stockholm. Rollen är central i kommunens arbete med krisberedskap, allvarliga
händelser och civil beredskap.
Om rollen
Du är med och bygger strukturer och arbetssätt – och kliver in i det operativa arbetet när det krävs. Rollen innebär nära samarbete med säkerhetsavdelningen, kommunikationsenheten (du arbetar nära kommunikatör med brett uppdrag inom civil beredskap), ledning, verksamheter samt externa aktörer som exempelvis frivilligorganisationer.
Vi söker dig som är trygg, strukturerad och analytisk, med förmåga att behålla lugn och omdöme även under tidspress. Du har hög integritet, god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. Du är pedagogisk, lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende i organisationen.
Omfattning heltid med start 1 september och initialt året ut. Möjlighet till förlängning finns.
Ansvarsområden
Utveckla och visualisera interna stöddokument som exempelvis mallar, checklistor, budskap. Bygga upp yta på intranät med stöd kopplat till kriskommunikation.
Se över, utveckla och optimera extern webbinformation med bäring på krisberedskap och civilt försvar
Stödja kommunikatörer samt kontor i arbetet med att ta fram, strukturera och vidareutveckla kriskommunikationsplaner, inklusive scenariobaserade planer kopplade till risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsplanering.
Ta fram koncept för utbildning och övning inom kriskommunikation för medarbetarna på kommunikationsenheten, sker i nära samarbete med säkerhetsavdelningenKvalifikationerKvalifikationer
Akademisk utbildning inom kommunikation, media eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete, gärna inom offentlig sektor, myndighet eller annan komplex organisation.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kriskommunikation, kommunikation vid allvarliga händelser eller samhällsstörningar.
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt – från planering till genomförande.
Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och målgruppsanpassat i tal och skrift på svenska.
God förståelse för kommunikationsrollen i krisledning och samverkan mellan aktörer.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i krisstab eller motsvarande funktion.
Erfarenhet av att planera och genomföra krisövningar och utbildningar.
Kunskap om civilt försvar, totalförsvar eller kommunal krisberedskap.
Erfarenhet av intranät, webbpublicering och digitala stödytor.
Vana av att samverka med säkerhetsfunktioner, ledning och externa aktörer.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/9eba240d-2b72-4e37-aa13-9655175fce63
151 32 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10002661