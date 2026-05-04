Kommunikatör
2026-05-04
Kommunikatör till Göteborgs stift

Publiceringsdatum: 2026-05-04

Beskrivning
Vill du arbeta med kommunikation som gör skillnad - för människor, samhälle och kyrka? Göteborgs stift söker nu en kommunikatör till enheten för församlingsstöd. Här får du en roll där du både får tänka strategiskt och arbeta operativt, i en organisation med ett tydligt uppdrag och stort engagemang.Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss har du en central funktion i att utveckla och stärka kommunikationen inom stiftet. Du arbetar nära chefer och medarbetare och ger kvalificerat stöd i kommunikationsfrågor, samtidigt som du driver egna uppdrag och projekt. Rollen innebär att du planerar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser - från idé till resultat - och bidrar till att skapa tydlig, relevant och engagerande kommunikation i våra olika kanaler.
Du blir en del av ett engagerat team där ni tillsammans stärker stiftskansliet samt församlingar och pastorat genom rådgivning, praktiskt stöd och kompetensutveckling inom ramen för våra uppdragstjänster. När stiftet utför uppdrag sker det i en nära dialog om innehåll, omfattning och kvalitet för att uppdraget ska bli relevant och värdefullt. Arbetet präglas av variation, många kontaktytor och goda möjligheter att utveckla både arbetssätt och innehåll.
ta fram, genomföra och följa upp kommunikationsplaner
arbeta rådgivande och fungera som bollplank till chefer och medarbetare
producera innehåll för webb, sociala medier och andra kanaler
driva och delta i projekt inom kommunikationsområdet
bidra till utveckling av stiftets kommunikationstjänster Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande och som har minst 3-5 års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete och/eller erfarenhet inom församling tillsammans med en relevant utbildning. Du är van att arbeta både strategiskt och operativt och känner dig trygg i att producera innehåll för olika målgrupper. Du har mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, och är bekväm med att arbeta i såväl webbverktyg som Officepaketet och Adobeprogram. Om du har erfarenhet av textbearbetning eller grafisk design ser vi som meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
arbetar strukturerat och målinriktat, med förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete
är självgående och tar ansvar, med förmåga att fatta egna beslut inom ditt uppdrag
har god samarbetsförmåga och bidrar till en öppen och respektfull dialog
är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar samt se möjligheter i förändring
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Göteborg. Körkort och medlemskap i Svenska kyrkan är ett krav. Erfarenhet av rådgivning, projektledning eller arbete inom Svenska kyrkan eller liknande organisation är meriterande.
Om arbetsplatsen
Göteborgs stift omfattar Bohuslän, Halland och västra delen av Västergötland. Stiftskansliet har kontor centralt belägna i Göteborg, Uddevalla och Halmstad. Stiftets uppdrag är att främja och utöva tillsyn över församlingsliv och förvaltning i församlingar och pastorat. Göteborgs stiftskansli är ett kompetenscentrum med uppgift att stödja och inspirera församlingarna i deras arbete med att förverkliga kyrkans uppdrag.
Inom Svenska kyrkan ryms en mångfald av människor och verksamheter, och vår grundsyn är att alla människor har lika värde inför Gud. Vi erbjuder en arbetsmiljö med årsarbetstid, stor frihet under ansvar, nyrenoverade lokaler i centrala lägen, samt personalförmåner såsom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, subventionerat busskort och engagerade kollegor.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Göteborgs Stift
(org.nr 252010-0088), https://www.svenskakyrkan.se/
404 39 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs stift, Församlingsstöd Kontakt
Enhetschef Församlingsstöd
Anna-Carin Rabnor anna-carin.rabnor@svenskakyrkan.se
