Kommunikatör
2026-04-08
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla kommunikationen i en kommun där digitala kanaler spelar en allt viktigare roll? Vi söker en kommunikatör som vill bidra till tydlig, tillgänglig och målgruppsanpassad kommunikation för både invånare och medarbetare.
Du kommer att arbeta operativt och strategiskt med innehåll i våra digitala kanaler och vara en viktig del i utvecklingen av kommunens interna och externa kommunikation.
I rollen kommer du bland annat att:
* Identifiera kommunikationsbehov, skriva, publicera, uppdatera och kvalitetssäkra innehåll i digitala kanaler såsom invånarapp, externwebb och intranät
* Säkerställa att texter följer klarspråk, tillgänglighetskrav och SEO-principer
* Arbeta med innehåll samt utveckling av webbplats, app och intranät i samarbete med teamet
* Hålla i utbildningar, presentationer och workshops internt
* Bidra till att driva kommande intranätsprojekt, inklusive eventuell övergång till ny plattform
Fungera som backup och avlastning för det övergripande kommunikationsarbetet

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av att jobba i CMS
* Kunskap om klarspråk, tillgänglighet, SEO och målgruppsanpassat skrivande
* Erfarenhet av innehållsproduktion för webb
* God teknisk förståelse och vana att jobba nära digitala system
* Erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete
Vi söker dig som drivs av att skapa tydlig och användarvänlig kommunikation som gör skillnad för människor i deras vardag. Du är en lösningsorienterad person som snabbt kan sätta dig in i komplexa frågor och hitta praktiska vägar framåt, även när förutsättningarna förändras. Du trivs i samarbete med andra och bidrar aktivt till en positiv och prestigelös arbetsmiljö där idéer och perspektiv tas tillvara.
Vidare har du en känsla för struktur och kvalitet, vilket gör att du kan hantera flera parallella uppdrag utan att tappa helheten. Du är trygg i din kommunikativa förmåga, både i skrift och i dialog med andra, och har en pedagogisk ådra som gör att du kan förklara och engagera olika målgrupper. Du är nyfiken, engagerad och motiveras av att utveckla både innehåll, arbetssätt och digitala lösningar tillsammans med andra.
Varmt välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312824".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225)
Södergatan 20 (visa karta
)
195 85 MÄRSTA

Arbetsplats
Sigtuna kommun, Kommunikationsenheten Kontakt
Kommunikationschef
Anna Jernberg Carlson anna.jernberg-carlson@sigtuna.se 08-59126099
