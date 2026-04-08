2026-04-08
Är du en strategisk och kreativ kommunikatör som vill bidra till ett samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck? Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens inom kommunikation, digitala medier och grafisk form för att stärka ett av Sveriges viktigaste människorättsarbete.
Som kommunikatör på GAPF är du en nyckelperson i att föra ut vårt budskap i samhället. Du arbetar med att producera, distribuera och följa upp innehåll i olika kanaler, alltid med organisationens strategier och målgrupp i fokus. Du samarbetar med övriga funktioner såsom opinionssamordnare, utbildningsansvarig och insamlingsansvarig.
Som kommunikatör arbetar du med att:
Skriva, formge och utvärdera innehåll för webb, sociala medier, nyhetsbrev och trycksaker
Samordna och producera kampanjmaterial och betalda annonser i sociala medier
Hantera PR och kontakt med lokal och nationell media
Streaming och videoredigering i samband med event
Optimera synlighet och effekt av GAPF:s närvaro på webb, sociala medier och i media.
Vi erbjuder dig:
En viktig och meningsfull roll i en samhällsviktig fråga
Ett engagerat och samarbetsvilligt team
Arbetsplats i centrala Stockholm med viss flexibilitet
Möjlighet att påverka och utveckla GAPF:s kommunikationsarbete
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av PR och digital marknadsföring
Har ett strukturerat arbetssätt, med förmåga att snabbt bemöta nyhetshändelser etc.
Behärskar Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premier Pro, Wordpress och Canva
Har arbetat professionellt med Linkedin, Youtube och Meta Business Suite
Har ett intresse för att lära dig nytt och testa nya metoder för att nå målgruppen.
Utmärkt förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska (gärna även engelska)
Delar GAPF:s värdegrund om jämställdhet och mänskliga rättigheter
Meriterande:
Erfarenhet av pressarbete och kontakt med journalister
Kunskap om webbstrategi och SEO
Erfarenhet av kontaktbearbetning genom email marketing
Kännedom om HRV-frågor och civilsamhällets förutsättningar
Så söker du jobbet:
Skicka ett mail märkt "Kommunikatör" med bifogat CV och personligt brev till ansokan@gapf.se
. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringen kontakta verksamhetschef Sara Mohammad på 08-711 60 32.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ansokan@gapf.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kommunikatör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksorganisationen Gapf
Vattugatan 7 (visa karta
)
111 52 STOCKHOLM
Verksamhetschef
Sara Mohammad ansokan@gapf.se 087116032
