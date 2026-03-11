Kommunikatör
Region Stockholm / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hjälpmedelsverksamheterna ansvarar för drift av hjälpmedelsverksamhet för personer med rörelsehinder i södra delen av Stockholms län samt länsövergripande ansvar för personer med behov av förbrukningshjälpmedel i hemmet, medicinteknisk apparatur i hemmet samt kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel.Publiceringsdatum2026-03-11Beskrivning
Tjänsten som kommunikatör på verksamhetsstöd inom Hjälpmedelsverksamheterna.
Vi är 20 medarbetare som stöttar inom t.ex. ekonomi, IT, verksamhetsuppföljning och -utveckling och patientsäkerhet.
I rollen stöttar du vår verksamhet på våra tre kontor, Fruängen och två Solna. Ett av dem blir din fasta plats, men du är regelbundet på alla kontoren. Vi värdesätter samarbetet som uppstår när vi ses, men självklart finns möjlighet till distansarbete när det passar arbetsuppgifterna.Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör arbetar du med kvalificerat kommunikationsarbete. Du stöttar operativt och strategiskt i interna och externa kommunikationsinsatser. Arbetet växlar mellan långsiktiga projekt, snabba puckar och löpande uppgifter.
Du är ensam kommunikatör i verksamheten och driver självständigt vårt kommunikativa arbete. För att lyckas i rollen behöver du arbeta både strategiskt och operativt samt ta ansvar för hela kommunikationsprocessen - från identifiera behov till genomförande och uppföljning. Du ser helhet och sammanhang och omsätter våra mål till relevanta insatser.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer bla vara:
ansvara för och utveckla våra kommunikationskanaler, tex. vår webb, 1177, intranät mm
planera, samordna, genomföra och följa upp kommunikation
skapa, redigera och publicera skriftlig, rörlig och muntlig kommunikation
ge strategiskt och operativt stöd till verksamhetens chefer och nyckelpersoner
säkerställa målgruppsanpassning, användar- och tillgänglighetsperspektiv
uppföljning och analys av effekten av kommunikation samt omvärldsbevakning
kvalitetssäkra och språkgranska kommunikationKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av självständigt arbete som kommunikatör med kunskapen som krävs för att ta ansvar för hela processen, från strategi och planering till genomförande och uppföljning. Du har erfarenhet av att agera kommunikativt stöd till chefer och ledning, där du omsatt verksamhetens mål till relevanta insatser. Du har erfarenhet av att självständigt driva projekt i varierande storlek samt leda kommunikationsinsatser vid förändring. Som skribent är du van att röra dig mellan olika kanaler och har gedigen förmåga att målgruppsanpassa innehåll med fokus på klarspråk och tillgänglighet. Du har erfarenhet av att arbeta med rörlig kommunikation, layout och formgivning.
Vidare har du:
relevant högskoleutbildning inom kommunikation eller media, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet av både strategiskt och operativt kommunikationsarbete, internt och externt
mycket goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt
erfarenhet av arbete i CMS, ex Episerver/Optimizely
Vi ser det meriterande om du även har erfarenhet av:
relevant offentlig verksamhet
projektledning
att planera och genomföra utbildningar och workshopsDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är relationsbyggande med förmåga att skapa förtroende och samarbeta med chefer och nyckelpersoner. Du är kommunikativ, självgående och initiativtagande som driver ditt egna arbete framåt. Med engagemang tar du ansvar för att både förvalta och utveckla vår kommunikation och göra det komplexa begripligt.
I en föränderlig vardag är du flexibel och lösningsorienterad. Du hittar konstruktiva vägar framåt. Du arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet; med effektiv planering för att hålla tidsramar och säkerställa att vår kommunikation håller hög kvalitet. Din personliga mognad gör dig trygg och stabil i din roll. Genom strategisk helhetssyn ser du till att varje steg bidrar till verksamhetens mål.
Vi erbjuder
Vi erbjuder bra förmåner och en arbetsmiljö som präglas av professionalism, utveckling och samhällsansvar. Våra förmåner är tex:
Kollektivavtal med avtalade försäkringar
Tjänstepension
Friskvårdstimme samt friskvårdsbidrag 5000kr/år
Subventionerad sjukvård (kostnadsfri öppenvård)
Reducerat pris på SL-kort
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1728". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde Hjälpmedelsverksamheterna, Verksamhetsstöd Kontakt
Jenny Runing Sparby 08-12347619 Jobbnummer
9791691