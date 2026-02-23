Kommunikatör
Nationell Kvinnojour Och Stöd På Teckenspråk / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-02-23
Kommunikatör till verksamheten
Vill du arbeta med kommunikation som gör skillnad och bidra till att utveckla NKJT:s synlighet, genomslag och relationer med våra målgrupper? Nu söker vi en kommunikatör som kombinerar strategiskt tänkande med operativ handlingskraft.
Som kommunikatör på NKJT har du en central roll i organisationens kommunikationsarbete tillsammans med en annan kommunikatör. Du ansvarar för att planera, samordna och genomföra kommunikationsinsatser i flera kanaler. Rollen är bred och passar dig som trivs med att både ta fram strategier och själv producera innehåll.
Vi söker dig som arbetar strukturerat och har förmåga att driva ditt arbete framåt med hög leveranssäkerhet. Du håller deadlines och kommunicerar proaktivt vid förändringar eller hinder. Du är lösningsorienterad och tar självständigt ansvar för att uppgifter slutförs med kvalitet. Du har en helhetssyn på kommunikation, är nyfiken på målgruppernas behov och har förmåga att se hur kommunikationen kan utvecklas och förbättras över tid.
Arbetet omfattar bland annat webb, sociala medier, trycksaker och övrig extern kommunikation. Du fungerar som en spindel i nätet och samarbetar nära kollegor och externa aktörer.
Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll i en organisation där kommunikationen är en viktig del av verksamheten och där du får möjlighet att påverka och forma kommunikationsarbetet. Tjänsten är på 100% och är visstid till 2027 med möjlighet till förlängning. Tjänsten är i första hand förlagd till Stockholm, samtidigt är även sökande från andra orter välkomna att ansöka och kan vara aktuella beroende på kompetens och personlig lämplighet.
Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser
Ta fram kommunikationsplaner och formulera kommunikationsmål
Producera målgruppsanpassat innehåll för webb, sociala medier och tryck
Ansvara för och utveckla webbplats i WordPress
Samordna kommunikationsinsatser och bidra i projekt
Säkerställa tillgänglighet i kommunikation (webb och PDF)
Analysera effekter av kommunikationsarbetet och identifiera utvecklingsbehov
Utveckla intranät och internkommunikation
Din profil
För att lyckas och känna dig trygg i jobbet önskar vi att du uppfyller följande profil (krav):
Delar NKJT:s vision och värdegrund
Har utbildning inom media- och kommunikation, journalistik, samhällsvetenskap eller liknande eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Behärskar svenska och teckenspråk fullt
Innehar dövkompetens, t ex egen erfarenhet av att vara döv eller god kunskap om dövas livsvillkor, språk och kultur
Har erfarenhet av arbete med kommunikation
Har god förmåga att skriva tydliga och målgruppsanpassade texter
Har erfarenhet av kommunikationsplanering och samordning
Har goda kunskaper i Adobe CC, särskilt InDesign och Photoshop
Har erfarenhet av arbete i WordPress
Har förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
Körkort: B (ej krav men önskvärt)
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av opinionsbildande kommunikation, mediekontakter och pressarbete
Erfarenhet av sociala medier och innehållsproduktion för olika plattformar
Grundläggande kunskaper i grafisk formgivning och bildredigering
Erfarenhet av projektledning
Kunskap om analys och uppföljning av kommunikationsinsatser
Kunskap om våld i nära relationer och våld i olika former som mot barn, HBTQI, hedersrelaterat våld och förtryck
Egenskaper du har för att trivas hos oss
Du arbetar strukturerat och har förmåga att driva ditt arbete framåt med hög leveranssäkerhet.
Du håller deadlines och kommunicerar proaktivt vid förändringar eller hinder.
Du är lösningsorienterad och tar självständigt ansvar för att uppgifter slutförs med kvalitet.
Du har en helhetssyn på kommunikation, är nyfiken på målgruppernas behov och har förmåga att se hur kommunikationen kan utvecklas och förbättras över tid.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande arbete: Du får vara med och påverka och forma kommunikationsarbetet som gör skillnad för döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och ickebinära personer som har blivit, är eller riskerar att utsättas för våld i nära relationer.
En givande arbetsmiljö: Du kommer att arbeta i en human och utvecklande miljö. Vår strävan är att ha ett arbetslag med högt i tak och prestigelöshet med en positiv och trivsam arbetsmiljö för alla.
En arbetsplats med trygghet och goda arbetsvillkor: Du omfattas av kollektivavtal och erbjuds friskvård. Vi tillämpar målstyrd arbetstid.
Tjänsten innebär både kontorstjänst och jourberedskap. Det förekommer arbete på kväll och helg samt resor i tjänsten.
Vi utför bakgrundskontroll på slutkandidaten.
Ansökan
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Intervjuer sker med de kandidater som uppfyller kompetenskrav och erfarenhet. Urval och intervjuer sker löpande, med ambition om snabb tillsättning.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@nationellkvinnojour.se
så snart som möjligt då vi gör löpande urval, men senast 3/3. Ange "Ansökan kommunikatör" i ämnesraden.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta verksamhetschef Mia Modig på mia.modig@nationellkvinnojour.se
Om Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk
Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, är sedan 2019 Sveriges ledande kompetenscenter och enda stöd- och serviceorganisation som inriktar sig på döva, hörselskadade och dövblinda barn, ungdomar, kvinnor, ickebinära och andra som utsatts för, eller riskerar att utsättas för, våld, eller som behöver stöd på svenskt teckenspråk. Med vår expertis inom teckenspråk och våldsutsatthet erbjuder vi kvalificerat samtalsstöd, hjälp i kontakter med myndigheter och vid behov teckenspråkigt skyddat boende i nära samverkan med socialtjänsten. Vi driver även två onlinebaserade jourer på teckenspråk - en för barn och ungdomar samt en för kvinnor och tjejer samt ickebinära som befinner sig i våldsutsatthet. Som ett nationellt kompetenscenter inom detta område sprider vi kunskap och erfarenheter för att förbättra stödet till teckenspråkiga individer över hela landet.
Läs mer om vårt stöd på www.nkjt.se
och www.boujt.se.
