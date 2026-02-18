Kommunikatör
Sandbacka Science Park i Sandviken är en av Sveriges cirka 30 science parks, och Gävleborgs enda. Vi hjälper företag att utmana sina affärsidéer som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle - genom innovation. Sandbacka Science Park har sin hemvist organisatoriskt i Sandvikens kommun, men arbetar även på uppdrag av andra finansiärer, via företrädelsevis projektmedel, som Region Gävleborg, Vinnova, Tillväxtverket med flera.
Som Gävleborgs mötesarena för akademi, näringsliv och offentlig sektor stärker vi innovations- och konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag. Vi skapar forum för människor som vill göra hållbara affärer och för samarbeten som påverkar, på riktigt.
Vi söker nu en initiativtagande och kreativ kommunikatör som vill vara med och skapa relevant och engagerande innehåll som stärker vårt varumärke. Du har en känsla för formgivning och förmåga att förmedla inspirerande berättelser genom kommunikation.
Om rollen
Som kommunikatör på Sandbacka Science Park arbetar du både operativt och strategiskt med varierande arbetsuppgifter. Du skapar målgruppsanpassat innehåll till digitala kanaler, producerar nyhetsbrev och annat kommunikationsmaterial så som presentationer, trycksaker och pressmeddelanden.
Du blir ansvarig kommunikatör för ett till flera av våra utvecklingsprojekt där du i nära samarbete med projektledare och projektgrupp bidrar till att nå uppsatta projektmål. Du ansvarar bland annat över att sprida projektets arbete och resultat till relevanta målgrupper, marknadsföra projektets aktiviteter samt bistå som kommunikativt stöd till projektgruppen. Rollen innebär ett stort eget ansvar och lämnar utrymme för att utmana och utveckla vårt kommunikationsarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Planera och producera målgruppsanpassat innehåll till digitala kanaler (detta inkluderar textproduktion, foto/film, grafisk formgivning)
* Skapa synlighet för våra utvecklingsprojekt och sprida dess arbete och resultat till relevanta målgrupper
* Producera kommunikationsmaterial som trycksaker, nyhetsbrev och presentationer i enlighet med vår visuella identitet
* Följa upp och analysera kommunikationsinsatser
Om dig
Du är kreativ, initiativtagande och har förmågan att arbeta självständigt och i samarbete med andra. Du har en känsla för formgivning och förståelse för att all vår kommunikation måste linjera med vårt varumärke. Som person stimuleras du av ett varierande arbete och trivs i en snabbfotad miljö med mycket som händer. Du har ett prestigelöst och strukturerat arbetssätt och färdigheter som gör dig trygg i rollen att självständigt skapa inspirerande och kreativt innehåll.
Du har utbildning i kommunikation, marknadsföring eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Vi ser gärna att du har:
* erfarenhet av att arbeta med kommunikation i en bred roll.
* erfarenhet av att arbeta i Adobe-sviten, Office-paketet och Canva.
* erfarenhet av att arbeta med webbpubliceringsverktyg och CRM-system.
* vana av att arbeta med sociala medier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb
Enligt avtal. Så ansöker du
