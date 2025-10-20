Kommunikatör - internationalisering och extern samverkan
2025-10-20
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att leda och samordna kommunikationsarbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Avdelningen fungerar som ett stöd till sjukhusledningen och sjukhusets verksamheter i både strategiska och operativa frågor, med det övergripande målet att öka invånarnas förtroende och stärka medarbetarnas stolthet.
Som kommunikatör med inriktning varumärke, internationalisering och extern samverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets kommunikationsavdelning kommer du stötta men också driva sjukhusets pågående arbete med att förstärka varumärket nationellt och internationellt. I den här rollen är du aktiv i kommunikationsavdelningens uppdrag att möjliggöra och stötta forum för dialog med patienter och externa intressenter. Till externa intressenter räknas näringsliv, akademi och andra aktörer inom hälso- och sjukvård.
Vad erbjuder vi dig?
En möjlighet att bryta ny mark inom kommunikationsområdet på Sveriges största sjukhus.
Ett brett fält att verka på och en central roll i sjukhusets kontakter med dem vi är till för.
Möjlighet att strategiskt och operativt stötta Sahlgrenska Universitetssjukhusets arbete för att bli ett av Europas ledande universitetssjukhus.
Kompetenta kollegor på en engagerad avdelning som har ett nära samarbete kring centrala frågor för universitetssjukhuset.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Operativt kommunikationsarbete inom ramen för sjukhusets arbete med internationalisering och externa relationer.
Delta i utarbetandet av strategier för att genom kommunikation driva på önskad utveckling inom internationalisering och externa relationer.
Tillsammans med berörda samverkanspartners verka för relevant och transparent kommunikation kring de stora infrastruktursatsningar som möjliggör sjukhusets kliv in framtidens hälso- och sjukvård.
Delta i den operativa driften av avdelningens samlade uppgifter.
I arbetet ingår också presstjänst och kommunikatör i beredskap, med viss tjänstgöring kvällar och helger.
Om dig
Du är en samhällsintresserad kommunikatör som vill ha ett meningsskapande arbete. Du har en hög kapacitet och god förmåga att organisera, planera och prioritera. Du är strukturerad och har förmåga att se till både helheten och delarna. Du är lösningsfokuserad och gillar att arbeta i team. Du rör dig med lätthet i olika sociala sammanhang både på svenska och engelska.
Du har relevant högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetat självständigt med projekt och har erfarenhet av att arbeta med nätverk både inom och runt en större organisation eller offentlig verksamhet. Det är meriterande om du har arbetat inom Hälso- och sjukvårdssektorn. Internationell erfarenhet är också en merit.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Individuell lönesättning
