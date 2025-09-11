Kommunikationsspecialist
2025-09-11
Vill du arbeta med kommunikation som bidrar till samhällsutveckling och framtidens infrastruktur?
KommunikationsspecialistPubliceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Trafikverkets kommunikation ska bidra till att bygga förtroende. När vi kommunicerar vill vi skapa intresse och förståelse för Trafikverkets verksamhet, sätta rätt förväntningar och bygga stolthet hos medarbetarna. Vi säkerställer att Trafikverkets kommunikation är sammanhållen, proaktiv och bidrar till de gemensamma målen. Vi ska också stärka myndighetens kommunikativa förmåga.
Kommunikationscenter Syd ansvarar för kommunikationen av åtgärder i transportsystemet både i den södra och sydöstra regionen. Enhetens uppdrag är att effektivt och flexibelt styra, driva, genomföra och följa upp kommunikationsarbetet.
Vi är en strategisk samtalspart till verksamheten och bidrar till att utveckla Trafikverkets relation till omvärlden. Enheten arbetar med kommunikation i alla skeden, har fokus på att prioritera det som ger effekt och att omsätta vår kunskap till leveranser.
"Jag som leder enheten heter Jeannette Olsson och jag har fokus på både leverans och relationer. Mitt ledarskap kännetecknas av tydlighet, av att ge mina medarbetare en kontext att bidra i och av utveckling. Jag månar om ett gott arbetsklimat där vi lär och utvecklas tillsammans."
I den här tjänsten kommer du framför allt arbeta med kommunikation i något av våra stora projekt, exempelvis Ostlänken, men också med andra investerings- och underhållsåtgärder.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbete med såväl strategisk som operativ kommunikation, proaktivt och reaktivt
Analys, planering, samordning, genomförande och uppföljning av kommunikationsaktiviteter utifrån önskad effekt
Budskapsutformning, produktion, kanalval, publicering i olika kanaler
Planera och bidra i genomförande av evenemang som t.ex. samråd
Identifiera, bedöma och prioritera kommunikationsbehov, kommunikativa risker och möjligheter
Arbeta integrerat med intern och extern kommunikation
Bidra till utvecklingen av Trafikverkets kommunikativa förmåga genom exempelvis rådgivning
Samverkan med både interna och externa intressenter.
I den här tjänsten förekommer det resor i arbetet. Inom enheten arbetar vi enligt principen "digitalt först" men för att lyckas i rollen som kommunikationsspecialist behöver du kunna också kunna delta i fysiska möten på annan ort.
Övrig information
På Trafikverket arbetar vi för att genomföra fördomsfria rekryteringar och i linje med detta är vårt fokus riktat på kandidaters kompetens och potential. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt strax efter att sista ansökningsdagen har passerat. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är tänkta att genomföras den 21-23 oktober 2025. Vi håller dig informerad löpande via din angivna e-post.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter.
Möjliga placeringsorter för denna tjänst är Norrköping eller Jönköping. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-HybridKvalifikationer
Vem är du?
Du är en självständig person med initiativförmåga som har lätt för att samarbeta, skapa relationer och vinna förtroende. Du har en stark egen drivkraft att söka information, är trygg i rollen som kommunikationsspecialist och har förståelse för kommunikationsuppdraget. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat. Du kan självständigt sätta upp mål, analysera, driva, genomföra och följa upp dina kommunikationsinsatser ur ett helhetsperspektiv.
För att lyckas behöver du ha förmåga att planera och tänka långsiktigt men också vara riktigt vass på att jobba hands-on självständigt och tillsammans med andra. När vi jobbar tillsammans löser vi uppgiften genom samarbete utifrån kompetens.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning om minst 180 HP/120 HP inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet i närtid från kommunikationsarbete i en offentligt styrd verksamhet eller annan stor organisation, där ditt ansvarsområde innefattade både strategiskt och operativt arbete
erfarenhet av analys, planering, produktion, genomförande och uppföljning av kommunikation
erfarenhet av att arbeta rådgivande i kommunikationsfrågor, med förmåga att omsätta det till leverans och i handling
erfarenhet av att arbeta med, skriva och målgruppsanpassa innehåll i olika kanaler, med god språkbehandling på svenska
yrkeserfarenhet av webbpublicering
yrkeserfarenhet av arbete med sociala medier
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
giltigt körkort för personbil.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av kommunikationsarbete inom samhällsbyggnadsfrågor
erfarenhet av kommunikationsarbete i samverkan med andra externa aktörer
erfarenhet av press- och mediefrågor
erfarenhet och intresse av att arbeta med kriskommunikation och kommunikation relaterat till beredskaps- och totalförsvarsfrågor
erfarenhet av webbpublicering i Optimizely (tidigare Episerver),
erfarenhet av att producera rörligt material för webb och sociala kanaler.Så ansöker du
