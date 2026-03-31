Kommunikationschef
2026-03-31
Vill du leda och utveckla kommunikationen internt och externt för ett av Sveriges mest internationella lärosäten? Är du en tydlig och tillitsbaserad ledare som kan kombinera strategisk höjd med operativ förmåga?
Sök då tjänsten som kommunikationschef vid Jönköping University!
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att stärka JU:s synlighet, attraktionskraft och konkurrenskraft - nationellt och internationellt. Avdelningen arbetar med strategisk och operativ kommunikation nära fackhögskolorna, högskolans ledning och övriga stödverksamheter. Inom avdelningen arbetar i dag cirka 20 personer uppdelade i tre team.
Avdelningen har ett övergripande ansvar för Jönköping Universitys studentrekrytering, digitala närvaro och webbplattformar, varumärkesutveckling, produktion, forskningskommunikation samt intern och övergripande extern kommunikation.
Vi strävar efter att arbeta proaktivt och målgruppsanpassat som ett professionellt expertstöd, och vi arbetar nära kärnverksamheten.
Som kommunikationschef leder, utvecklar och samordnar du JU:s kommunikationsarbete. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar och säkerställer att avdelningen arbetar strategiskt, effektivt och med hög kvalitet. Du driver utvecklingsfrågor tillsammans med högskolans ledning, fackhögskolorna och kollegor inom HS.
Du rapporterar till högskoledirektör vid JU, tillika vd för Högskoleservice (HS), och ingår i HS ledningsgrupp.
I rollen kommer du att:
ha ett övergripande ansvar för avdelningen, inklusive verksamhets-, budget- och personalansvar
säkerställa kvalitet, effektivitet och strategisk riktning i avdelningens uppdrag
utveckla JU:s varumärke i nära samarbete med högskolans ledning
driva strategiskt kommunikationsarbete
stödja ledningen i kriskommunikation, pressfrågor och övergripande kommunikationsinsatser
ansvara för arbetsmiljön på avdelningen, där medarbetarna ges möjlighet att vara delaktiga, utvecklas och ta ansvar
bygga goda relationer och samarbeten internt och externt
Vi söker en trygg och stabil ledare med gott omdöme och hög integritet. Du skapar förtroende och bygger hållbara relationer på alla nivåer och har god förmåga att samarbeta över verksamhetsgränser. Din kommunikation är tydlig och pedagogisk, och du har lätt att påverka och få med dig andra. Du är resultatorienterad och omsätter strategi till prioriteringar, genomförande och effekt.Kvalifikationer
Du ska ha:
relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
mångårig erfarenhet av framgångsrikt ledarskap samt strategiskt och operativt kommunikationsarbete
god förankringsförmåga, som även visar sig genom ditt framgångsrika sätt att driva utvecklingsfrågor.
flexibilitet, handlingskraft och tydlighet i ditt ledarskap.
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i den här rekryteringen.
Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med förtroendearbetstid och tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar kollektivavtal och individuell lönesättning.
Vi sätter stort värde på mångfald av färdigheter, erfarenheter och förmågor och välkomnar därför sökande från alla bakgrunder. Som anställd är du berättigad till förmåner i enlighet med svenska lagar och avtal.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-24.
Ansökningshandlingar föredras i pdf-format och vi önskar att du bifogar CV och personligt brev.
Jönköping University (JU) är ett modernt och internationellt lärosäte med fyra fackhögskolor - Hälsohögskolan, Tekniska högskolan, Jönköping International Business School och Högskolan för lärande och kommunikation. Cirka 16 000 studenter studerar hos oss varje år, varav flera tusen kommer från andra länder än Sverige.
Majoriteten av stödverksamheten är samlad i Högskoleservice AB (HS), där även kommunikationsavdelningen ingår. HS omfattar totalt nio avdelningar med cirka 220 medarbetare, inklusive områden som ledningsstöd, säkerhet, bibliotek, utbildnings- och forskningsstöd, ekonomi, IT, internationella frågor och HR.
Vid JU arbetar vi utifrån visionen "People First" och ett tillitsbaserat arbetssätt som främjar samarbete, inkludering och hållbarhet. Vi kännetecknas av nära samverkan med samhället, internationalisering och entreprenörsanda. Här finns engagerade och kompetenta medarbetare från hela världen, och vi utvecklar ny kunskap genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner.
Hos oss får du en stimulerande arbetsmiljö där medarbetarna är stolta ambassadörer för JU och där mångfald och inkludering värderas högt. Läs mer på www.ju.se
