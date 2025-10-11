Kommunikationschef
Blekinge tekniska högskola / Marknadsföringsjobb / Karlskrona Visa alla marknadsföringsjobb i Karlskrona
2025-10-11
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Blekinge tekniska högskola i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Blekinge Tekniska Högskola är en plats för nyfikenhet och uppfinningsrikedom med campus mitt i den blekingska skärgården. Här erbjuder vi utbildning från grund- till doktorsnivå och bedriver tillämpad forskning i världsklass. Vi förändrar och gör skillnad. Vill du bli en av oss? Vi söker en kommunikativ ledare som vill vara med och stärka vår profil - både nationellt och internationellt. Som kommunikationschef får du en nyckelroll i att synliggöra, marknadsföra och positionera BTH som det tekniska lärosätet i sydost. Med stort strategiskt och operativt engagemang ansvarar du för att driva utvecklingen av högskolans samlade kommunikation och marknadsföring. Är du den vi söker?
En av dina viktigaste uppgifter är att tillsammans med övriga medarbetare på avdelningen, och övriga i verksamheten, driva och utveckla arbetet med att attrahera nationella och internationella studenter till våra utbildningsprogram och kurser. En annan viktig uppgift är att tillsammans med våra forskare visa samt sprida vår forskning till en bredare publik.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för BTH:s interna och externa kommunikation, studentrekrytering, varumärkesfrågor och att kommunicera populärt om vår forskning. Arbetet sker både operativt och strategiskt, ofta i projektform. Du leder avdelningens tolv engagerade medarbetare inom bland annat press, webb, grafisk form, sociala medier, film/foto och strategisk kommunikation.
Du arbetar nära högskolans ledning, institutioner och övriga verksamheter. Rollen innebär också budget- och personalansvar.
Du är en trygg och positiv person som inspirerar andra till att utvecklas och vara kreativa. Du är motiverande, lyhörd, närvarande och initiativrik. Du arbetar drivande, strukturerat och systematiskt i avdelningens arbete. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Kvalifikationer
Krav:
Relevant akademisk utbildning.
Flerårig erfarenhet av arbete med strategisk kommunikation och varumärkesutveckling.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska och engelska.
God kännedom om digital kommunikation och moderna kommunikationskanaler
Meriterande:
Tidigare ledarerfarenhet, gärna från större eller komplex organisation.
Erfarenhet från offentlig sektor, särskilt högskolesektorn.
Erfarenhet av studentrekrytering.
Erfarenhet av att leda kommunikationsprojekt från idé till resultat
Tjänstgöringsort: Karlskrona.
Tjänstgöringsomfattning: 100%.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31.
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen "ansök" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem. Kontakta istället HR-partnern som står som kontaktperson i annonsen för mer information.
Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss/lediga-jobb.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.
BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.
Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blekinge Tekniska Högskola
(org.nr 202100-4011), http://www.bth.se Kontakt
Högskoledirektör
Henrick Gyllberg henrick.gyllberg@bth.se +46455385095 Jobbnummer
9552133