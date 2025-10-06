Kommunekolog
2025-10-06
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du kunskap om naturvård och erfarenhet av naturvårdsarbete sedan tidigare? Vill du vara med och utveckla Sveriges nionde största kommun? Vi söker nu en vikarie för en av våra kommunekologer som ska vara föräldraledig.
Ditt nya jobb
Som kommunekolog ansvarar du för genomförandet av kommunens Naturvårdsprogram, erbjuda löpande stöd åt kommunens övriga förvaltningar gällande naturvård och naturskydd, genomföra utredningsuppdrag, naturinventeringar samt att föra dialog med intressenter.
Avdelningens naturvårdsarbete omfattar:
- Kartläggning av områden med höga naturvärden
- Övervakning av naturvärden under samhällsplanering
- Handläggning av ärenden som berör viktiga naturvårdsobjekt och deras skötsel
- Upprättande av skötselplaner
- Sprida information om naturmiljön i kommunen till allmänheten
I rollen som kommunekolog kommer du ha ett nära samarbete med övriga avdelningar på Stadsbyggnadskontoret och med kommunens övriga förvaltningar. Kontakter med externa parter såsom olika intressent- och naturvårdsgrupper ingår också i uppdraget.
Din kompetens
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom biologi, ekologi eller motsvarande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av naturvårdsarbete och av naturvärdesinventeringar.
Som person är du självgående och noggrann och har en god förmåga att kommunicera tydligt med kollegor och intressenter för att säkerställa samarbeten och projektresultat.
I rollen som kommunekolog behöver du tycka om att samarbeta och du behöver också ha förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och i skrift.
Körkort är ett krav då det förekommer fältarbeten där bil behövs.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett roligt, kreativt och utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor. Vi erbjuder:
• Individuell kompetensutveckling samt erfarenhets- och kunskapsutbyte i en stimulerande
arbetsmiljö.
• Trygga anställningsvillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete.
Välkommen till oss
Du kommer ha din placering på Avdelningen för strategisk planering. På avdelningen arbetar 10 personer med ansvar för naturvård, strategisk samhälls- och infrastrukturplanering vilket bland annat innebär arbete med övergripande samhällsplanering, bostadsförsörjning, strategisk trafikplanering, grönstrukturplanering m.m. Avdelningen ansvar också för att ta fram kommunövergripande styrdokument såsom översiktsplaner, Trafikstrategi, Trafikplan, Naturvårdsprogram samt Grönstukturplan.
Du kommer närmast arbeta med avdelningens andra Kommunekolog och rapporterar till avdelningens chef.
Vår arbetsplats är centralt belägen i kommunhuset Hoven, nära Juneporten, med goda kommunikationer.
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat på 100%. Tillträdesdag är snarast eller enligt överenskommelse och vikariatet sträcker sig fram till och med sista december 2026.
Urval görs efter ansökningstidens slut. Vi ber dig bifoga betyg på adekvat utbildning och tjänstgöringsintyg i din ansökan. Personlighets- och kapacitetstest kan komma att användas som komplement i denna rekrytering.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Kommunekolog!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsbyggnadskontoret Kontakt
Stefan Lind 036-105084 Jobbnummer
9543012