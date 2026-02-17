Kommunarkivarie
2026-02-17
Vill du ta dig an ett spännande uppdrag inom offentlig verksamhet och bidra till en modern och rättssäker informationshantering? Då är det dig vi söker!
Just nu söker vi en Kommunarkivarie till en växande kommunal verksamhet på västkusten med ett starkt samhällsuppdrag och ett tydligt fokus på kvalitet, rättssäkerhet och service. Här arbetar man långsiktigt för att skapa hållbara strukturer och moderna arbetssätt som möter både dagens och framtidens behov.
Organisationen präglas av ett professionellt förhållningssätt där engagemang och utveckling går hand i hand. Medarbetarna samarbetar över verksamhetsgränserna och delar en gemensam ambition att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Det finns en tydlig vilja att utveckla digitala lösningar, effektivisera informationshantering och stärka den demokratiska processen genom god struktur och transparens.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
I rollen som Kommunarkivarie ansvarar du för att säkerställa en strukturerad och rättssäker hantering av både analoga och digitala arkiv. Du arbetar med att upprätthålla god kvalitet i informationshanteringen och ser till att arbetet sker i enlighet med gällande lagstiftning och interna riktlinjer.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Ordna, förteckna och vårda fysiska arkivhandlingar
Hantera och kvalitetssäkra digital information i verksamhetssystem och e-arkiv
Säkerställa korrekt struktur och långsiktigt bevarande av information
Hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar
Genomföra sekretessprövningar enligt gällande lagstiftning
Ge rådgivning och stöd i frågor som rör sekretess och dokumenthantering
Anställningsform
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund. Uppdraget omfattar 20-40 timmar per vecka och är förlagt på plats i Kungälv. Planerad uppdragsperiod är från den 1 maj 2026 till och med den 30 juni 2026.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har utbildning i arkiv- och informationsvetenskap eller arbetslivserfarenhet från myndighetsarkiv, gärna kommunalt.
Har god förståelse för digitala informationsflöden och tekniska system
Är trygg i sekretessbedömningar
Uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift
För att trivas i rollen är du:
Analytisk och lösningsorienterad
Strukturerad och ansvarstagande
Pedagogisk och kommunikation
Låter detta som rätt nästa steg för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
