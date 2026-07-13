Kommersiell uthyrare
Karlstads Bostadsaktiebolag / Butikssäljarjobb / Karlstad Visa alla butikssäljarjobb i Karlstad
2026-07-13
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Karlstads Bostads AB, KBAB, ägs av Karlstads kommun. Vi äger och förvaltar cirka 7 800 lägenheter och lokaler i Karlstad. Vi är cirka 120 medarbetare som arbetar efter visionen "Vi skapar hem med livskvalitet för Karlstadsborna". Förutom professionalism, delaktighet och engagemang värdesätter vi jämställdhet och mångfald och de kvaliteter det tillför arbetslivet. Läs gärna mer om oss på kbab.se.
Beskrivning
Vill du vara med och forma framtidens attraktiva miljöer för företag och verksamheter? Vi på KBAB söker en engagerad kommersiell uthyrare som blir en viktig del i vår affär och en drivkraft i vår fortsatta utveckling. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där kundrelationer, affärsmässighet och långsiktigt värdeskapande står i centrum.
I rollen som kommersiell uthyrare ansvarar du för att identifiera, utveckla och genomföra uthyrningar som bidrar till levande och attraktiva fastigheter. Du arbetar nära befintliga och potentiella hyresgäster och är med och skapar lösningar som möter deras behov. Du kommer att ha en aktiv roll i organisationen, där du bidrar med marknadsinsikter, idéer och affärsmässiga perspektiv som utvecklar både erbjudande och fastighetsportfölj. I nära samarbete med vår fastighetsutveckling är du med och formar framtida projekt, identifierar nya möjligheter och säkerställer att våra miljöer möter marknadens efterfrågan – idag och imorgon.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö där du får stort eget ansvar, möjlighet att påverka och vara med på en spännande resa framåt tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som kommersiell uthyrare ansvarar du för att utveckla och stärka KBABs kommersiella lokalaffär. Du arbetar både strategiskt och operativt med fokus på att skapa attraktiva och långsiktiga hyresgästrelationer. Du kommer att vara bolagets primära kontakt gentemot befintliga och potentiella lokalhyresgäster, inklusive verksamheter inom kommunkoncernen.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för uthyrningen av våra kommersiella lokaler. Från publicering av objekt, första kontakt med hyresgäster och genomförande av visningar - till matchning av behov, avtal och hantering av uppsägningar.
Aktivt bearbeta marknaden och skapa nya affärsmöjligheter genom nätverkande och kundkontakter.
Bygga och underhålla långsiktiga relationer med befintliga och potentiella hyresgäster och branschkollegor.
Genomföra visningar, behovsanalyser och affärsdialoger.
Förhandla, upprätta, omförhandla och följa upp lokalhyresavtal.
Bevaka och tillämpa lagar, regelverk och riktlinjer som rör lokalhyresavtal, offentlig verksamhet och kommunala bolag.
Arbeta aktivt med vakanshantering och bidra till ökad uthyrningsgrad.
Delta i utvecklingen av nya lokaler, projektutvecklingar och etableringsmöjligheter, både i bolaget och inom kommunkoncernen.
Samordna och delta i dialoger kring lokal- och hyresgästanpassningar tillsammans med projektledare, förvaltare och andra interna funktioner.
Följa upp ekonomi i projekt tillsammans med ekonomiavdelningen.
Bidra med marknads- och kundperspektivet i utvecklingen av erbjudandet inom lokaler och fastigheter.
Samverka och samarbeta med kollegor inom affärsutveckling, teknisk förvaltning, fastighetsservice och marknad, samt delta i koncerngemensamma frågor utifrån effektiv lokalutveckling.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som drivs av affärer, att skapa resultat och bygga relationer. Du är trygg i mötet med människor, kommunicerar tydligt och professionellt, tar egna initiativ och har förmåga att kombinera ett kommersiellt tänkande med god struktur och samarbetsförmåga. Du trivs i en roll där du får samarbeta med många olika funktioner, samtidigt som du ser möjligheter och driver dina egna processer framåt. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis fastighetsekonomi, marknad, försäljning eller annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete som inneburit kundkontakt/kundbearbetning, försäljning eller uthyrning.
God förmåga att nätverka, skapa och utveckla långsiktiga affärsrelationer.
Förståelse för fastighetsekonomi och kommersiella affärer.
Mycket goda kunskaper av arbete i digitala system och administrativa processer.
Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
Det är meriterande om du tidigare arbetat i fastighetsbranschen samt har erfarenhet av lokalhyresavtal, hyresförhandlingar eller kommersiell fastighetsuthyrning. Det är också meriterande om du har ett intresse och en känsla för färg och utformning av lokaler.
Tjänsten kräver B-körkort.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Bostadsaktiebolag
(org.nr 556041-7916)
Packhusallén 19 (visa karta
)
652 14 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlstads Bostads AB Jobbnummer
10000503