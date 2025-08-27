Kommersiell Fastighetsförvaltare
Jurek Recruitment & Consulting AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till ett mer hållbart Göteborg - genom operativ fastighetsförvaltning i en grön omställning? Då kan det vara dig vi söker.
GöteborgsLokaler söker nu en erfaren, engagerad och drivande kommersiell fastighetsförvaltare med utvecklat affärssinne och stark vilja att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Du kommer in i ett skede där vi utvecklar vårt arbetssätt, och det finns stort utrymme för dig att vara med och forma hur vi arbetar framåt. För att lyckas i rollen behöver du vara operativ, prestigelös och trygg i din roll - erfarenhet inom förvaltning är meriterande, men det är framför allt ditt driv och din personlighet som kommer att göra skillnaden. Du behöver snabbt sätta dig in i våra arbetssätt och digitala verktyg, och kunna fungera som en stödjande resurs för kollegor - så att vi tillsammans kan arbeta effektivt och enhetligt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av hållbarhetsfrågor kopplade till fastighetsförvaltning, särskilt inom mobilitet och den gröna omställningen. Hos oss finns redan strategisk kompetens inom hållbarhet, men vi behöver dig som har den operativa kopplingen till vardagen - och som kan omsätta hållbarhetsperspektiv i praktiskt arbete ute i våra fastigheter.Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Som fastighetsförvaltare hos GöteborgsLokaler har du ett definierat kostnads-, intäkts- och utvecklingsansvar för ett eget fastighetsbestånd. Ditt uppdrag är att säkerställa lönsamhet och värdetillväxt samt bidra till en trygg, trivsam och levande stadsmiljö för våra hyresgäster och för göteborgarna.
Du ansvarar för:
• Uthyrning, hyresförhandling och överlåtelser
• Ekonomiska analyser och investeringskalkyler
• Lokalanpassningar och fastighetsutveckling
• Medverkan i om- och nybyggnadsprojekt
• Budget och prognosarbete
• Daglig dialog med hyresgäster, företagarföreningar och kommunala aktörer
Tjänsten är rörlig, kontaktintensiv och förutsätter ett nära samarbete med övriga funktioner inom bolaget och andra aktörer inom Göteborgs Stad.
Om dig
Vi söker dig som:
• Har minst 3-7 års erfarenhet av kommersiell fastighetsförvaltning
• Är självgående, trygg och driven i din yrkesroll
• Har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor och gärna erfarenhet av mobilitetslösningar kopplat till fastighetsförvaltning
• Är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs i en operativ roll
• Är kommunikativ, lyhörd och van att bygga långsiktiga relationer
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Har kunskap inom fastighetsekonomi, hyresjuridik och fastighetsteknik
• Har B-körkort (krav)
Vi tror att du trivs i ett socialt sammanhang där du får vara en nyckelperson som stöttar andra, och samtidigt vågar driva förändring. Du är van vid att arbeta i fastighetssystem och har lätt att sätta dig in i nya digitala arbetssätt.
Om GöteborgsLokaler
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler är ett av Göteborgs största fastighetsbolag med ansvar för över 400 000 kvm kommersiell lokalyta. Vi förvaltar lokaler för butik, kontor, lager och kommersiell service - med ett särskilt ansvar för de 21 lokala stadsdelstorget. Vi är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden och har Göteborgs Stad som ägare. Tillsammans är vi 48 medarbetare fördelade på fem avdelningar. På avdelningen fastighetsförvaltning är vi idag 22 personer med kontor i Gårda.
Läs gärna mer om oss och vår värdegrund på www.goteborgslokaler.seSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar GöteborgsLokaler med Jurek Recruitment & Consulting. För frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Maria von Sterneck på 073-707 71 70 eller via e-post: maria.vonsterneck@jurek.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl med hänvisning till GDPR.
Sista ansökningsdag är 29 augusti 2025, men urval sker löpande - så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Maria Von Sterneck maria.vonsterneck@jurek.se 0737-07 71 70 Jobbnummer
9478333