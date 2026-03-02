Vill du ha ett sommarjobb fyllt av utmaningar, äventyr och gemenskap? Då är det dig vi söker! Som kolloledare får du chansen att skapa oförglömliga minnen för barn och ungdomar genom le, friluftsliv och aktiviteter i en fantastisk miljö, Vi söker engagerade och ansvarstagande ledare som vill vara en del av ett härligt team och ge våra deltagare en sommar full av glädje och utveckling. Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag Du bör ha fyllt 19 år för att söka. Körkort är meriterande.