Kolloledare

Föreningen Söderhamnsortens Barnhem / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Söderhamn
2026-03-02


Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall, Ockelbo, Gävle eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Föreningen Söderhamnsortens Barnhem i Söderhamn

Vill du ha ett sommarjobb fyllt av utmaningar, äventyr och gemenskap? Då är det dig vi söker!
Som kolloledare får du chansen att skapa oförglömliga minnen för barn och ungdomar genom le, friluftsliv och aktiviteter i en fantastisk miljö, Vi söker engagerade och ansvarstagande ledare som vill vara en del av ett härligt team och ge våra deltagare en sommar full av glädje och utveckling.
Rekryteringen sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag
Du bör ha fyllt 19 år för att söka. Körkort är meriterande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kollo ledare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Föreningen Söderhamnsortens Barnhem, http://www.kolloikyrkbyn.se

Jobbnummer
9770151

Prenumerera på jobb från Föreningen Söderhamnsortens Barnhem

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Föreningen Söderhamnsortens Barnhem: