Köksmästare sökes till Artic!
Nordrest Holding AB / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2026-01-07
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordrest Holding AB i Växjö
Restaurang Artic är belägen på Volvo i Braås, tre mil norr om Växjö. Vi serverar ca 100 frukost och 180 lunch samt innehar catering och konferenser. Arbetet sker dagtid på vardagar men någon enstaka kväll kan ske. I dagsläget är vi fyra medarbetare på enheten och söker nu efter en köksmästare för att stärka upp teamet med.
Kort om tjänsten
Vi söker en glad personlighet med ett stänk entreprenörskap och som har stor passion för mat och smaker, gillar högt tempo, ordning och reda och som tillsammans med resten av teamet vill driva verksamheten framåt. I dialog med våra gäster vill vi att du kan engagera och vara kreativ i frågor som matsvinn och växtbaserade alternativ. Som köksmästare på Restaurang Artic är du i driften och lagar mat dagligen och följer upp våra mål tillsammans med enhetschefen.
En vanlig dag kan du exempelvis göra följande:
Planering av menyer och bokningar
Matlagning
Inköp av livsmedel
Inventering
Ansvara för egenkontrollprogram avseende livsmedelshygien
Introduktion av personal i köket
Gästkontakt
Kassarapporter
Tillsammans med enhetschef ansvarar du för att vi följer bolagets rutiner, policys samt lagkrav.
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag.
Möjlighet att delta i motionslopp.
Stor kick-off för alla varje år.
Möjlighet till kompetensutveckling.
Korta beslutsvägar och stora möjligheter till egna initiativ.
Vem är då denna multibegåvade individ vi letar efter?
Vi tror att du är en duktig matlagare och matkreatör med fem till tio års erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare i restaurangkök. Som person är du driven med ett starkt kundfokus och positiv attityd och har en närmast magisk förmåga att se möjligheter och hitta olika typer av lösningar.
Låter det som du? Bra! Uppfyller även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Minst tre års arbetslivserfarenhet som köksmästare.
Tidigare erfarenhet av arbetsledande funktion
Tidigare erfarenhet av menyplanering och administrativa uppgifter
Kunskap i Office-paketet
Goda kunskaper i svenska och engelska
Ett gediget intresse och gärna kunskap och av hållbarhetsarbete då restaurangen är både miljö- och kvalitetscertifieras enligt ISO 9001 samt ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Känner du dig redan som en i gänget? Vi ser fram mot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag, men kvällar och helger kan förekomma vid beställningar, catering och andra evenemang.
Ansökan: Skicka din ansökan så snart som möjligt men senast 2026-02-28. Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Lön: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Unionen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6976198-1777811". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Carl Lihnells väg 2 (visa karta
)
363 41 BRAÅS Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
9672439