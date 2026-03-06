Köksmästare

Grytor&Buteljer Bistro AB / Kockjobb / Orust
2026-03-06


Visa alla kockjobb i Orust, Stenungsund, Lilla Edet, Uddevalla, Lysekil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Grytor&Buteljer Bistro AB i Orust, Tjörn eller i hela Sverige

Köksmästare sökes - till en av våra tre golfrestauranger
vi finns på Tjörn, Orust & Stenungsund
Är du en köksmästare som kan hålla fler bollar i luften än våra gäster håller bollar i ruffen? Då kanske du är den vi letar efter.
Vi driver tre golfrestauranger där tempot ibland är lika snabbt som en drive från första tee - särskilt när 80 hungriga golfare plötsligt bestämmer sig för att komma in samtidigt. Nu söker vi en köksmästare till en av våra anläggningar som kan leda köket, skapa god mat och samtidigt behålla humöret även när någon ropar "Är det långt kvar på lunchen?" för fjärde gången på tre minuter.
Vad du kommer göra
Leda och utveckla köket (utan att kasta stekpannor - vi föredrar dialog )

Planera menyer som får både singelhandicapare och glada nybörjare att le

Ansvara för inköp, köksekonomi och rutiner

Se till att maten går ut snabbare än en välträffad järn-7

Skapa en bra stämning i köket - humor uppskattas

Vi tror att du
Har erfarenhet som köksmästare eller souschef

Gillar struktur men kan improvisera när lunchruschen slår till

Har koll på ekonomi, hygien och planering

Är en ledare som får folk att vilja jobba tillsammans

Vad vi erbjuder
En arbetsplats i en härlig golfmiljö
KONKURANS KRAFTIG LÖNESÄTTNING
Säsongsvariation och mycket gäster under högsäsong
Vi är en grupp på 7 åretrunt anställda kockar som behöver förstärkning och jobbar utifrån kock perspektiv
Möjlighet att påverka menyer och utveckla verksamheten

Ett team som gillar både bra mat och ett gott skratt

Bonuspoäng om du spelar golf - men det är absolut inget krav. Vi accepterar även folk som fortfarande tror att en birdie är en fågel.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan och några rader om dig själv till oss.
tjorn@grytorbuteljer.se
Välkommen till ett kök där vi tar maten på allvar - men inte alltid oss själva.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: tjorn@grytorbuteljer.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Grytor&Buteljer Bistro AB (org.nr 559417-5464)

Jobbnummer
9780582

Prenumerera på jobb från Grytor&Buteljer Bistro AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Grytor&Buteljer Bistro AB: