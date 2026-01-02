Köksföreståndare till anstalten Österåker
2026-01-02
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Österåkers verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/osteraker/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Öst omfattar de två slutna anstalterna Österåker och Täby. Hos oss arbetar framför allt kriminalvårdare, men också sjukvårdspersonal, lärare, administratörer, produktionsledare och andra viktiga yrkesgrupper. Klienterna på anstalterna sysselsätts med bland annat utbildning, behandlingsprogram, verkstadsarbete samt monterings- och förpackningsuppdrag - allt för att skapa struktur, meningsfullhet och förutsättningar för en bättre framtid.
Anstalten Österåker är inne i en spännande expansionsfas med nya anstaltsplatser och sysselsättningslokaler som tas i drift mellan 2025 och 2027. Här finns goda möjligheter att växa med verksamheten - både i antal medarbetare och i nya, spännande roller. Anstalten ligger utanför Åkersberga - perfekt för dig som uppskattar att slippa rusningstrafiken. Bil är det smidigaste sättet att ta sig hit. Anstalten Täby är en liten anstalt med familjär miljö och goda pendlingsmöjligheter. Båda anstalterna erbjuder personalparkering.
Vi värnar om en hälsofrämjande arbetsmiljö och på anstalten Österåker finns därför personalgym. Det finns dessutom en uppskattad personalrestaurang där du kan äta och umgås med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som köksföreståndare/köksansvarig leder du det dagliga arbete i köket och arbetar nära kriminalvårdsinspektören som har det formella personalansvaret, du löser tillsammans med kriminalvårdsinspektör eller självständigt kort och långtidsvakanser samt semesterplanering. Du har bland annat ansvar för planering, meny, kvalitetssäkring, fakturahantering samt inköp inom given budget. Vidare har du ansvar för egenkontroll och livsmedelshygien utifrån gällande lagar och rutiner. Utöver de administrativa delarna i köket förväntas du och att bidraga i det dagliga arbetet tillsammans med övriga kockar. Detta innebär att vara en aktiv del i tillagning av mat och servering, kommunicering och planering med andra funktioner på anstalten samt samarbete med kollegor inom myndigheten. I köket arbetar, utöver köksföreståndaren, även fyra kockar som en del av arbetslaget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är stabil, strukturerad och serviceinriktad. Det är viktigt att du är självgående och har hög samarbetsförmåga. Du kan sätta gränser, är tydlig och trygg även i stressiga situationer samt har ett diplomatiskt och uppmuntrande förhållningssätt. Du kan samarbeta bra med andra, kan även leda och motivera för att effektivt nå gemensamma mål. Då du ansvarar för egenkontroll och livsmedelshygien är du noggrann och lägger stor vikt vid att leva upp till hög kvalitetsstandard. Du förstår och värdesätter myndighetsrollen och har stor förståelse de särskilda omständigheterna att arbeta i en sluten miljö kan innebära.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar och du förväntas med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Minst 5 års erfarenhet som kock
* Erfarenhet av att arbeta i storkök
* Erfarenhet av att hantera fakturor, beställningar/inköp
* God datorvana
* Goda kunskaper/utbildning i livsmedelshygien- och egenkontroll
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Det är meriterande med:
* Erfarenhet av att arbeta i arbetsledande funktion
* Goda kunskaper om specialkost och allergier
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295902". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Österåker Kontakt
Rekryteringsspecialist
