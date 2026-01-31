Kökschef till nyöppnad restaurang- Mjellerumsgården
2026-01-31
Vill du vara med från början och skapa något som verkligen betyder något?
Vill du leda ett kök där skratt, glädje, kreativitet och tempo går hand i hand?
Då kan du vara den vi söker.
Mjellerumsgården i Valla står inför en nystart - och vi letar nu efter en kökschef som vill vara med och bygga en restaurang som ska börja leva igen, tillsammans med oss.
Om Mjellerumsgården
Vi öppnar upp i en idyllisk miljö i Valla gård, omgiven av natur, lugn och karaktär. Här ska maten vara hjärtat - men också gemenskapen, energin och känslan av att något nytt tar form.
Planerad öppning: Maj 2026.
Om rollen
Som kökschef är du en nyckelperson i hela resan:
Skapa och utveckla menyer för lunch måndag-fredag
Helger med salladsbuffé, brunch och helgens rätt
Fika, milkshakes och ett levande caféutbud
Ansvara för kökets drift, struktur och kvalitet
Vara delaktig i koncept, uppbyggnad och teamkänsla
Kvällstid kan förekomma vid abonneringar och event
Tjänsten är i grunden dagtid, men med flexibilitet när verksamheten kräver det.
Vem är du?
Vi tror att du är:
Vass, skarp och kreativ
En tydlig ledare men också en lagspelare
Trygg i köket och gillar tempo
En person som sprider skratt, glädje och engagemang
Någon som vill vara med och skapa - inte bara förvalta
Här finns utrymme för idéer, initiativ och personlighet.
Anställning
Omfattning: 100 %
Start: April eller vid tidpunkt som passar oss båda.
Plats: Mjellerumsgården, Valla
Varför Mjellerumsgården?
För att detta inte bara är ett jobb -
det är en chans att bygga något från grunden, sätta din prägel och vara med när en plats får nytt liv.
Vill du skapa, leda och inspirera i en miljö där både människor och mat får ta plats?
Då vill vi träffa dig.
Intervjuer sker löpande så vänta in med att söka!
Kontakt : info@mjellerum.se
Märk mailet med : Kökschef Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@mjellerum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skönfärgaregården AB
(org.nr 559443-9175)
Valla gård (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Mjellerumsgården Jobbnummer
9715699