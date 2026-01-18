Kökschef sökes till Sour Café & Bar
2026-01-18
Kökschef sökes till Sour Café & Bar i Trollhättan
Sour Café & Bar mitt på torget i Trollhättan söker en erfaren och kreativ kökschef som vill ta ansvar för vårt kök, vara delaktig i service och ansvara för den dagliga driften.
Vi söker dig som:
• har gedigen erfarenhet från restaurangkök och gärna i ledande roll
• brinner för matlagning som är genuin, smakrik och genomtänkt
• trivs i ett familjärt och idédrivet kök där alla får bidra
• är självgående, strukturerad och trygg i att ta ansvar för den dagliga driften
• vill vara med och forma vår framtida menyPubliceringsdatum2026-01-18Dina arbetsuppgifter
• leda och planera det dagliga arbetet i köket
• arbeta operativt i kök och vid behov i service
• ansvar för kvalitet, rutiner och hygien
• bidra till ett välfungerande flöde i den dagliga driften
Vi erbjuder:
• trygga och hållbara arbetstider
• ett härligt gäng med skön energi
• stora möjligheter att påverka menyer, smaker och upplägg
• heltid eller deltid beroende på vad som passar dig
Sour Café & Bar ligger mitt på torget i Trollhättan, bara några minuter från centralstationen. Hos oss finns utrymme att utvecklas, påverka och sätta sin egen prägel. Hos oss är dagarna varierade, från större event och full fart till lugnare stunder med fokus på detaljer och kvalitet.
Hör av dig till oss på info@sourcafe.se
och berätta lite om dig själv. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: info@sourcafe.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Godhem Living AB
(org.nr 559106-7045)
Drottningtorget 1 (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Sour Cafe & Bar Jobbnummer
9690222