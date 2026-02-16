Kökschef rekryteras till Elwing & Co!
2026-02-16
Välkommen till Elwing & Co - där varje rätt är en upplevelse
Elwing & Co är ett cateringföretag med rötterna djupt förankrade i Stockholms matkultur sedan 1991. Varje dag får man förtroendet att skapa matupplevelser för företag, privatpersoner och gäster vid livets viktigaste tillfällen - från affärsluncher till bröllopsfester och stora galamiddagar. Till verksamheten hör även driften av serveringen i Berwaldhallen.
Hos Elwing är smaken central, men man tror också på att upplevelsen börjar långt innan första tuggan - i bemötandet, förberedelserna och samarbetet i köket. Nu söker vi dig som vill leda köksteamet med både hjärta och hjärna.
Mer om Elwing & Co kan du läsa här:
OM TJÄNSTEN:
Din roll:
Som kökschef på Elwing & Co blir du en nyckelperson i den dagliga produktion och en viktig del av det kreativa teamet. Du leder, planerar och utvecklar köksverksamheten - med fokus på både kvalitet och arbetsglädje.
Du har det övergripande ansvaret för kökets produktion av både varm- och kallrätter och leder, motiverar och utvecklar ditt team som består av både fasta och timanställda medarbetare. Du arbetar tillsammans med kallskänksansvarig och förstekock för att säkerställa ett smidigt och effektivt samarbete i köket.
Du arbetar utifrån kalkyler och recept, följer upp inköp och kvalitet, och ser till att verksamheten håller både smakmässigt och ekonomiskt hög nivå. I rollen ingår leveranskontroller, bevakning av råvarupriser och tillgång, samt samarbete med våra leverantörer via Nores. Du planerar inköp i rätt tid, minimerar svinn och säkerställer att råvarorna används på bästa sätt.
Du får jobba i ett välutrustat produktionskök i Solna, där arbetsdagarna varierar mellan lugn förproduktion och intensiva leveransdagar. Det är aldrig monotont - här är ingen dag den andra lik, och det är just det som gör jobbet roligt.
Ditt ansvar innefattar bland annat:
Leda och fördela det dagliga arbetet i köket
Ansvara för kvalitetssäkring, smakprovning och presentation av menyer
Planera produktion och bemanning utifrån beställningar och säsong
Skapa ett gott arbetsklimat där teamet växer och trivs
Se till att rutiner för livsmedelssäkerhet (HACCP) följs och utvecklas
Hantera inköp, lager och minska matsvinn genom smart planering
Vem är du?
Du är en strukturerad och lösningsorienterad ledare med ett stort matintresse - och ett minst lika stort engagemang för människor. Du trivs i en dynamisk miljö där planering och flexibilitet går hand i hand. Du har ett öga för detaljer, men också för helheten: teamet, logistiken och kundens upplevelse.
Vi ser gärna att du:
Har flera års erfarenhet som kökschef eller köksmästare i restaurang- eller cateringmiljö
Är van att ha personalansvar och hantera flera beställningar och stora volymer samtidigt
Har god kunskap om livsmedelshygien, allergener och kostvariation
Är kreativ, men också praktisk - du får saker att hända
Har B-körkort (meriterande men inget krav)
I övrigt ser vi att du är en trevlig person med positiv inställning, samt är prestigelös, flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Du trivs i ditt yrke och vill alltid leverera på topp för att skapa den bästa kundupplevelsen och ett hälsosamt arbetsklimat i köket.
Arbetstiden är främst måndag till fredag 08,00-17,00, men kvälls- och helgarbete förekommer vid produktion inför konserter, evenemang och kunduppdrag. Arbetstiden anpassas efter uppdragens karaktär. Tjänsten bygger på årsarbetstid, vilket innebär att du själv planerar din arbetstid utifrån verksamhetens behov.
