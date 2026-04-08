Kökschef/Kock till Pims Utsökta Take Away i Vännäs
Pims Utsökta Take Away söker nu en erfaren och engagerad kökschef/kock som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Vi erbjuder en arbetsplats med stor potential där du får möjlighet att påverka både meny och arbetssätt. Du kommer att ha en nyckelroll i köket och arbeta både operativt och med planering.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i köket
Menyplanering och utveckling
Beställningar och råvaruhantering
Säkerställa kvalitet och struktur i köketKvalifikationer
Erfarenhet som kock, gärna i en ledande roll
God kunskap om köksekonomi och planering
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Ett genuint intresse för mat och utveckling
Att skriva och läsa thailändska
Vi erbjuder:
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En central och ansvarstagande roll
God arbetsmiljö och engagerat team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: stellanyngberg@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pims Utsökta Take Away AB
