Kökschef

Anas NFC i Strömstad AB / Kockjobb / Strömstad
2026-07-09


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Publiceringsdatum
2026-07-09

Dina arbetsuppgifter
• Leda och planera det dagliga arbetet i köket.
• Tillaga och ansvara för friterad kyckling enligt restaurangens recept och kvalitetskrav.
• Förbereda, marinera, panera och tillaga olika kycklingprodukter.
• Säkerställa hög kvalitet, livsmedelshygien och ordning i köket.
• Ansvara för råvaruhantering, lager och beställningar samt introducera och handleda övrig kökspersonal.
Kvalifikationer:
• Erfarenhet som kökschef eller arbetsledare i restaurangkök.
• Dokumenterad erfarenhet av tillagning av friterad kyckling och andra kycklingrätter.
•God kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll.
• Förmåga att arbeta under högt tempo och leda ett kök.
• Ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad.
Vi erbjuder:
• Heltidsanställning
• Arbete i en växande restaurang med högt kundflöde
• Möjlighet att utveckla restaurangens meny och köksverksamhet
• Lön enligt överenskommelse och gällande villkor.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till anashiwahamaamin@gmail.com
Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: anashiwahamaamin@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Anas NFC i Strömstad AB (org.nr 559570-2886)

Kontakt
Anas Hiwa Hana Amin
anashiwahamaamin@gmail.com
0735361577

Jobbnummer
9998468

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