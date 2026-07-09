Kökschef
Anas NFC i Strömstad AB / Kockjobb / Strömstad Visa alla kockjobb i Strömstad
2026-07-09
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anas NFC i Strömstad AB i Strömstad Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
• Leda och planera det dagliga arbetet i köket.
• Tillaga och ansvara för friterad kyckling enligt restaurangens recept och kvalitetskrav.
• Förbereda, marinera, panera och tillaga olika kycklingprodukter.
• Säkerställa hög kvalitet, livsmedelshygien och ordning i köket.
• Ansvara för råvaruhantering, lager och beställningar samt introducera och handleda övrig kökspersonal.
Kvalifikationer:
• Erfarenhet som kökschef eller arbetsledare i restaurangkök.
• Dokumenterad erfarenhet av tillagning av friterad kyckling och andra kycklingrätter.
•God kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll.
• Förmåga att arbeta under högt tempo och leda ett kök.
• Ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad.
Vi erbjuder:
• Heltidsanställning
• Arbete i en växande restaurang med högt kundflöde
• Möjlighet att utveckla restaurangens meny och köksverksamhet
• Lön enligt överenskommelse och gällande villkor.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till anashiwahamaamin@gmail.com
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: anashiwahamaamin@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anas NFC i Strömstad AB
(org.nr 559570-2886) Kontakt
Anas Hiwa Hana Amin anashiwahamaamin@gmail.com 0735361577 Jobbnummer
9998468