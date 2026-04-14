Kökschef - Basta Östersund!

Restaurang Basta Falun AB / Kockjobb / Östersund
2026-04-14


Visa alla kockjobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Basta Falun AB i Östersund, Sundsvall, Umeå, Falun, Borlänge eller i hela Sverige

Dröm stort - bli en del av Basta!
Basta är en restaurangkedja inom casual dining som erbjuder fantastiska gästupplevelser i vackert designade miljöer. Med färgstark inspiration från de smala gränderna i Amalfi hela vägen upp till norra Milano är vi stolta över vår generösa mat och vår genuina italienska gästfrihet.
Konceptet är en del av Urban Italian Group (UIG), och vi är idag en familj på 350 fantastiska medarbetare som fortsätter växa. Varje dag serverar vi över 3 000 gäster på våra 11 trattorior.
Om dig och rollen
Du leder ett strukturerat kök med höga volymer, tydliga standarder och klara arbetssätt. Tempot är högt och kraven är konstanta, men det som ger mest tillbaka är att se köket leverera jämnt, teamet utvecklas och kvaliteten hålla sig hög även under press. Din framgång syns i lugna servicepass, disciplinerad leverans och ett team som vet exakt vad som förväntas.
Utveckling i den här rollen handlar inte om snabba titlar eller ständiga förändringar. Den kommer genom konsekvens, feedback och att ta fullt ansvar för driften varje dag. Den här rollen passar en kökschef som tar stolthet i att göra saker ordentligt och bygga starka resultat över tid.
Om du värdesätter tydligt ansvar, klara förväntningar och känslan av att avsluta en service där allt fungerat som det ska tack vare ditt ledarskap och din struktur, då är det här en miljö som passar dig.
Huvudsakliga ansvarsområden
Köksledning & drift

Leda och delta i förberedelse och produktion av all mat

Säkerställa att alla rätter tillagas och presenteras enligt recept, portionsstorlek och kvalitetsstandard

Följa upp kvaliteten under och efter tillagning samt justera vid behov

Teamledning

Schemalägga och leda kökspersonal i linje med budget

Rekrytera, introducera och utveckla BOH-teamet utifrån verksamhetens behov

Kvalitet, säkerhet & efterlevnad

Säkerställa att köket följer alla gällande regler inom hälsa och säkerhet

Ansvara för att utrustning hålls i gott skick genom kontroller och förebyggande underhåll

Ekonomiskt & administrativt ansvar

Kontrollera kökets kostnader, inklusive personal- och råvarukostnader, och bidra till restaurangens lönsamhet

Ansvara för beställning och mottagning av varor till köket

Meny- & konceptutveckling

Planera och utveckla menyer tillsammans med Group Head Chef

Förbättra standarder och arbetssätt när de inte möter gästernas förväntningar

Kravprofil för detta jobb
Stark ledarskapsförmåga

Förmåga att leverera konsekvent i en miljö med höga volymer

God ekonomisk förståelse och kostnadsmedvetenhet

Förmåga att bygga och upprätthålla en stark teamkultur

Mycket god tidsplanering

Förmåner
Vårt team består av varmhjärtade och otroligt skickliga kollegor som kommer att se till att du känner dig varmt välkommen redan från din första dag.

Konkurrenskraftig marknadslön + dricks

I genomsnitt 40 timmar per vecka

Boende erbjuds (villkor gäller)

Tipsbonus på 5 000 SEK när du rekommenderar en kollega som blir anställd

Utvecklingsmöjligheter i toppklass

Regelbundna uppföljningar och löneutvärderingar

Gedigen introduktion, cross training och en individuell utvecklingsplan

Den oförglömliga årliga UIG-galan och roliga teamkvällar

Internationella resor och möjlighet att arbeta utomlands

Vänner för livet

Det här erbjuder vi
Att bli en del av Urban Italian Group innebär att du kliver in i en levande och framåttänkande familj där kreativitet möter samarbete.

Utveckling & Möjligheter: Utveckla dina färdigheter inom en av Skandinaviens snabbast växande restauranggrupper, med goda möjligheter att ta steget vidare till mer seniora roller i köket.

Lär av starka ledare: Arbeta sida vid sida med erfarna Head Chefs och Sous Chefs som stöttar din utveckling och hjälper dig att finslipa ditt hantverk.

Konkurrenskraftiga villkor: Ta del av en konkurrenskraftig lön och trygga arbetsförhållanden i en professionell köksmiljö.

Professionell utveckling: Få praktisk erfarenhet, strukturerad utbildning och möjligheten att bredda dina kulinariska kunskaper inom olika koncept.

En stöttande teammiljö: Bli en del av en positiv och respektfull kökskultur där samarbete, kvalitet och stolthet i hantverket alltid står i fokus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7567370-1946702".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Basta Falun AB (org.nr 559070-7864), https://jobb.urbanitaliangroup.se
Prästgatan 43 (visa karta)
831 31  ÖSTERSUND

Arbetsplats
Basta

Jobbnummer
9854650

Prenumerera på jobb från Restaurang Basta Falun AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Basta Falun AB: