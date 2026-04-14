Kökschef - Basta Östersund!
Restaurang Basta Falun AB / Kockjobb / Östersund
2026-04-14
Dröm stort - bli en del av Basta!
Basta är en restaurangkedja inom casual dining som erbjuder fantastiska gästupplevelser i vackert designade miljöer. Med färgstark inspiration från de smala gränderna i Amalfi hela vägen upp till norra Milano är vi stolta över vår generösa mat och vår genuina italienska gästfrihet.
Konceptet är en del av Urban Italian Group (UIG), och vi är idag en familj på 350 fantastiska medarbetare som fortsätter växa. Varje dag serverar vi över 3 000 gäster på våra 11 trattorior.
Om dig och rollen
Du leder ett strukturerat kök med höga volymer, tydliga standarder och klara arbetssätt. Tempot är högt och kraven är konstanta, men det som ger mest tillbaka är att se köket leverera jämnt, teamet utvecklas och kvaliteten hålla sig hög även under press. Din framgång syns i lugna servicepass, disciplinerad leverans och ett team som vet exakt vad som förväntas.
Utveckling i den här rollen handlar inte om snabba titlar eller ständiga förändringar. Den kommer genom konsekvens, feedback och att ta fullt ansvar för driften varje dag. Den här rollen passar en kökschef som tar stolthet i att göra saker ordentligt och bygga starka resultat över tid.
Om du värdesätter tydligt ansvar, klara förväntningar och känslan av att avsluta en service där allt fungerat som det ska tack vare ditt ledarskap och din struktur, då är det här en miljö som passar dig.
Huvudsakliga ansvarsområden
Köksledning & drift
Leda och delta i förberedelse och produktion av all mat
Säkerställa att alla rätter tillagas och presenteras enligt recept, portionsstorlek och kvalitetsstandard
Följa upp kvaliteten under och efter tillagning samt justera vid behov
Teamledning
Schemalägga och leda kökspersonal i linje med budget
Rekrytera, introducera och utveckla BOH-teamet utifrån verksamhetens behov
Kvalitet, säkerhet & efterlevnad
Säkerställa att köket följer alla gällande regler inom hälsa och säkerhet
Ansvara för att utrustning hålls i gott skick genom kontroller och förebyggande underhåll
Ekonomiskt & administrativt ansvar
Kontrollera kökets kostnader, inklusive personal- och råvarukostnader, och bidra till restaurangens lönsamhet
Ansvara för beställning och mottagning av varor till köket
Meny- & konceptutveckling
Planera och utveckla menyer tillsammans med Group Head Chef
Förbättra standarder och arbetssätt när de inte möter gästernas förväntningarPubliceringsdatum2026-04-14Kravprofil för detta jobb
Stark ledarskapsförmåga
Förmåga att leverera konsekvent i en miljö med höga volymer
God ekonomisk förståelse och kostnadsmedvetenhet
Förmåga att bygga och upprätthålla en stark teamkultur
Mycket god tidsplanering
Förmåner
Vårt team består av varmhjärtade och otroligt skickliga kollegor som kommer att se till att du känner dig varmt välkommen redan från din första dag.
Konkurrenskraftig marknadslön + dricks
I genomsnitt 40 timmar per vecka
Boende erbjuds (villkor gäller)
Tipsbonus på 5 000 SEK när du rekommenderar en kollega som blir anställd
Utvecklingsmöjligheter i toppklass
Regelbundna uppföljningar och löneutvärderingar
Gedigen introduktion, cross training och en individuell utvecklingsplan
Den oförglömliga årliga UIG-galan och roliga teamkvällar
Internationella resor och möjlighet att arbeta utomlands
Vänner för livet
Det här erbjuder vi
Att bli en del av Urban Italian Group innebär att du kliver in i en levande och framåttänkande familj där kreativitet möter samarbete.
Utveckling & Möjligheter: Utveckla dina färdigheter inom en av Skandinaviens snabbast växande restauranggrupper, med goda möjligheter att ta steget vidare till mer seniora roller i köket.
Lär av starka ledare: Arbeta sida vid sida med erfarna Head Chefs och Sous Chefs som stöttar din utveckling och hjälper dig att finslipa ditt hantverk.
Konkurrenskraftiga villkor: Ta del av en konkurrenskraftig lön och trygga arbetsförhållanden i en professionell köksmiljö.
Professionell utveckling: Få praktisk erfarenhet, strukturerad utbildning och möjligheten att bredda dina kulinariska kunskaper inom olika koncept.
En stöttande teammiljö: Bli en del av en positiv och respektfull kökskultur där samarbete, kvalitet och stolthet i hantverket alltid står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7567370-1946702". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Basta Falun AB
(org.nr 559070-7864), https://jobb.urbanitaliangroup.se
Prästgatan 43 (visa karta
)
831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Basta Jobbnummer
9854650